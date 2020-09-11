17:54  11 вересня
У Міносвіти заявили про проникнення невідомих до будівлі міністерства
21:10  11 вересня
22 громадські організації вимагають звільнити нового заступника Венедіктової
18:26  11 вересня
В зоні ООС від початку доби зберігається тиша – штаб
UA | RU
UA | RU
11 вересня 2020, 18:24 149

Інтерв’ю Богдана: стікери з найяскравішими цитатами від RegioNews.ua

11 вересня 2020, 18:24 149
Читайте также на русском языке
Вони відображають найважливіше із сказаного ексглавою ОП
Вони відображають найважливіше із сказаного ексглавою ОП
Читайте также
на русском языке

Команда RegioNews.ua розробила набір Telegram-стікерів за мотивами гучного інтерв’ю колишнього голови Офісу президента Андрія Богдана.

Стікери відображають найцікавіші цитати із інтерв’ю Богдана, яке вийшло надзвичайно критичним до президента Володимира Зеленського та його оточення, і викликало значний резонанс в українському суспільстві.

Левова частка критики дісталась нинішньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку.

Він зручний, ніколи не приносить поганих новин і каже тільки про хороше. Зручний, як італійські черевики", - оцінив Богдан Єрмака, натякаючи, що в нього нема державного досвіду.

Додати набір стікерів можна за посиланням.

Нагадаємо, колишній глава Офісу президента Андрій Богдан дав інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, в якому розповів, що Зеленський постійно знаходиться в депресії, і що до нього неможливо потрапити без узгодження з теперішнім главою ОПУ Андрієм Єрмаком.

Також Богдан заявив, що крім "Тесли” йому спалили ще одне авто, і пов'язав це з чиновниками Офісу президента.

Згодом стало відомо, що ДБР викликає на допит Андрія Богдана після його інтерв’ю, він також опублікував фото повістки в ДБР. Пізніше у "Слузі народу” відреагували на інтерв'ю Богдана і заявили, що "будуть розбиратися компетентні органи”.

Андрій Богдан Володимир Зеленський Андрій Єрмак Офіс президента Інтерв'ю стікери
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Ексглава ОП Богдан опублікував фото повістки в ДБР
11 вересня 2020, 16:30
Будуть розбиратися компетентні органи: у "Слузі народу” відреагували на інтерв'ю Богдана
11 вересня 2020, 11:36
До Зеленського неможливо потрапити без погодження з Єрмаком - Богдан
09 вересня 2020, 20:50
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
"Зелені" кандидати в Харкові: електоральні карлики проти велетня Кернеса
Монополія в Запорізький області: хто контролює автовокзали регіону
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Петро Олещук
Віктор Небоженко
Всі блоги »