Інтерв’ю Богдана: стікери з найяскравішими цитатами від RegioNews.ua
Команда RegioNews.ua розробила набір Telegram-стікерів за мотивами гучного інтерв’ю колишнього голови Офісу президента Андрія Богдана.
Стікери відображають найцікавіші цитати із інтерв’ю Богдана, яке вийшло надзвичайно критичним до президента Володимира Зеленського та його оточення, і викликало значний резонанс в українському суспільстві.
Левова частка критики дісталась нинішньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку.
Він зручний, ніколи не приносить поганих новин і каже тільки про хороше. Зручний, як італійські черевики", - оцінив Богдан Єрмака, натякаючи, що в нього нема державного досвіду.
Додати набір стікерів можна за посиланням.
Нагадаємо, колишній глава Офісу президента Андрій Богдан дав інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, в якому розповів, що Зеленський постійно знаходиться в депресії, і що до нього неможливо потрапити без узгодження з теперішнім главою ОПУ Андрієм Єрмаком.
Також Богдан заявив, що крім "Тесли” йому спалили ще одне авто, і пов'язав це з чиновниками Офісу президента.
Згодом стало відомо, що ДБР викликає на допит Андрія Богдана після його інтерв’ю, він також опублікував фото повістки в ДБР. Пізніше у "Слузі народу” відреагували на інтерв'ю Богдана і заявили, що "будуть розбиратися компетентні органи”.