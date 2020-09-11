Інтерв’ю Богдана: стікери з найяскравішими цитатами від RegioNews.ua

Вони відображають найважливіше із сказаного ексглавою ОП

Вони відображають найважливіше із сказаного ексглавою ОП

Стікери відображають найцікавіші цитати із інтерв’ю Богдана, яке вийшло надзвичайно критичним до президента Володимира Зеленського та його оточення, і викликало значний резонанс в українському суспільстві.

Левова частка критики дісталась нинішньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку.

Він зручний, ніколи не приносить поганих новин і каже тільки про хороше. Зручний, як італійські черевики", - оцінив Богдан Єрмака, натякаючи, що в нього нема державного досвіду.

Додати набір стікерів можна за посиланням.

Нагадаємо, колишній глава Офісу президента Андрій Богдан дав інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, в якому розповів, що Зеленський постійно знаходиться в депресії, і що до нього неможливо потрапити без узгодження з теперішнім главою ОПУ Андрієм Єрмаком.

Також Богдан заявив, що крім "Тесли” йому спалили ще одне авто, і пов'язав це з чиновниками Офісу президента.

Згодом стало відомо, що ДБР викликає на допит Андрія Богдана після його інтерв’ю, він також опублікував фото повістки в ДБР. Пізніше у "Слузі народу” відреагували на інтерв'ю Богдана і заявили, що "будуть розбиратися компетентні органи”.