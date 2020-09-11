Будуть розбиратися компетентні органи: у "Слузі народу” відреагували на інтерв'ю Богдана

У правлячій партії вважають, що в інтерв'ю "багато різних припущень”

У правлячій партії вважають, що в інтерв'ю "багато різних припущень”

Фото: Facebook

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив керівник партії "Слуга народу” Олександр Корнієнко, відповідаючи на питання, чи дійсно глава Офісу президента Андрій Єрмак співпрацює з керівництвом Росії і погоджує в Москві кадрові призначення, передає RegioNews.

За його словами, в інтерв’ю Богдана багато "різних фантазій, припущень, допусків”.

Чи були там факти, треба дійсно, щоб компетентні органи розбиралися, якщо вони будуть, але звучало досить високохудожньо. Ми ж розуміємо, що на 6 чи 7 році тих подій, які в Україні відбуваються у стосунках з Російською Федерацією, щоб щось з людиною зробити достатньо сказати - співпрацює з Російською Федерацією”, - сказав він.

На запитання, чи справді Єрмак проводить зустрічі з Петром Порошенком, Корнієнко сказав, що не знає, чи можуть відбуватися такі зустрічі.

Нагадаємо, колишній глава Офісу президента Андрій Богдан дав інтерв’ю Дмитру Гордону, в якому розповів, що Зеленський постійно знаходиться в депресії, і що до нього неможливо потрапити без узгодження з теперішнім главою ОПУ Андрієм Єрмаком.

Також Богдан заявив, що крім "Тесли” йому спалили ще одне авто, і пов'язав це з чиновниками Офісу президента.

Згодом стало відомо, що ДБР викликає на допит Андрія Богдана після його інтерв’ю.