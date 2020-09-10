"Постійно знаходиться в депресії і не розуміє, що говорить": Богдан про Зеленського

Влада з'їдає президента, вважає колишній голова ОП

Влада з'їдає президента, вважає колишній голова ОП

Фото: з відкритих джерел

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що останні місяці президент Зеленський перетворився з енергійного гумориста на втомлену людину, яка не розуміє, що говорить і постійно перебуває в депресії.

Про це він повідомив в інтерв'ю Дмитру Гордону, передає RegioNews.

Влада з'їдає Володимира Олександровича. Він фізіологічно змінився. Ти просто порівняй. Чоловік був веселий. Легкий, дотепний, красивий, гострий, енергетичний. І бачиш? Просто на нього дивитися боляче. Я не розумію, що він говорить. Він не розуміє, що він говорить. Сіре обличчя. Він стомлений. Він постійно в якійсь чи депресії, чи то незрозуміло", – зазначив Богдан.

Колишній голова ОП додав, що в період його керівництва Офісом сам брав на себе весь негатив, щоб розвантажити президента.

"Він весь час нервує. Він дзвонить депутатам, загрожує. Він щось таке робить, що я... Дивись: я не міг допустити, щоб він цим займався. Це моя робота: бути поганим. Це невдячна посада. Запитай у будь-кого. Це найневдячніша посада країни. Ти повинен виходити на перший план тоді, коли мчить негатив. Негатив повинен бути по тобі в першу чергу, але не по президенту", – вважає Богдан.

Раніше повідомлялося, що за словами Андрія Богдана, нині до президента Зеленського неможливо потрапити без узгодження з теперішнім главою ОПУ Андрієм Єрмаком.

Нагадаємо, Богдан заявив, що покинув Україну "у зв'язку з фізичною загрозою".