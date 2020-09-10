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10 вересня 2020, 13:08 9

Богдан заявив, що крім "Тесли” йому спалили ще одне авто

10 вересня 2020, 13:08 9
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Він пов'язує підпали з чиновниками Офісу президента
Він пов'язує підпали з чиновниками Офісу президента
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Колишній керівник Офісу Президента Андрій Богдан розповів, що вночі 11 серпня йому спалили два автомобілі.

Про це він повідомив в інтерв'ю Дмитру Гордону, передає RegioNews.

Це секрет, я ніколи цього нікому не говорив. У цю ніч в один час в двох різних районах - в Дніпровському і Святошинському - спалили дві мої машини. Одна - це моя особиста машина, яку я дав своєму рідному брату. Tesla біла, модель S, тому що його власна машина поламалася. А друга машина - це особиста машина Skoda Fabia - 19 років, синя труна, яка їде, тільки якщо її нормально штовхнути”, - сказав Богдан.

Він додав, що другим автомобілем користувався його водій, який "на ній добирався на роботу і повертався вночі до себе”. Богдан акцентує увагу на тому, що обидва автомобілі спалили одну ніч в один час.

Він також зазначив, що між звільненням його з ОПУ і підпалом авто пройшло рівно пів року.

Ексглава Офісу президента також сказав, що обидва випадки розслідуються. На його думку, палії його авто були достатньо підготовленими.

Люди готували злочин, професійно розподілили ролі. У цьому є мотив: налякати мене. І налякати не матеріально - налякати морально. І так, я пов'язую це з чиновниками Офісу Президента. Одне мене питання цікавить: Володимир Олександрович знав, що вони це роблять, чи не знав? І є дві відповіді. Я думаю, що він не знав. Але тоді відповідальність подвійна: ти береш менеджера, який використовує державний ресурс, прикриваючись тобою, для скоєння злочину", - заявив він.

Нагадаємо, колишнього керівника Офісу президента Андрію Богдану вночі 11 серпня підпалили автомобіль Tesla Model S.

Також він заявив, що до президента Зеленського неможливо потрапити без узгодження з нинішнім главою ОПУ Андрієм Єрмаком.

Андрій Богдан авто підпал Офіс президента заява
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