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11 вересня 2020, 16:30 4

Ексглава ОП Богдан опублікував фото повістки в ДБР

11 вересня 2020, 16:30 4
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Допит запланований на 14 вересня
Допит запланований на 14 вересня
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Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан опублікував повістку, якою його викликають на допит як свідка у Держбюро розслідувань у понеділок, 14 вересня об 11:00.

Фотокопією він поділився в Telegram, передає RegioNews.

В документі зазначено, що його викликають у другій відділ Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями. Допит буде відбуватися в рамках кримінальної справи №62020000000000665.

В документі зазначаються поважні причини, через які людина може не з'явитися на допит і перераховані наслідки неявки.

"Тільки повернувся в Київ і моментально (можуть же, коли хочуть), отримав повістку на допит в ДБР. Дивіться моє інтерв'ю, там відразу зрозуміло чому так перелякався президент", - Богдан.

Нагадаємо, колишній глава Офісу президента Андрій Богдан дав інтерв’ю Дмитру Гордону, в якому розповів, що Зеленський постійно знаходиться в депресії, і що до нього неможливо потрапити без узгодження з теперішнім главою ОПУ Андрієм Єрмаком.

Також Богдан заявив, що крім "Тесли” йому спалили ще одне авто, і пов'язав це з чиновниками Офісу президента.

Згодом стало відомо, що ДБР викликає на допит Андрія Богдана після його інтерв’ю.

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