Интервью Богдана: стикеры от RegioNews.ua скачали более 4,5 тыс. пользователей

Стикеры отражают самые интересные цитаты из его интервью

Стикеры отражают самые интересные цитаты из его интервью

В течении нескольких дней Telegram-стикеры по мотивам резонансного интервью экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, которые разработала команда RegioNews.ua, скачали более 4,5 тысяч пользоватилей.

Об этом передает RegioNews.

В частности, самыми популярными среди пользователей стали:

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Напомним, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью журналисту Дмитрию Гордону, в котором рассказал, что Зеленский постоянно находится в депрессии, и что к нему невозможно попасть без согласования с главой ОПУ Андреем Ермаком.

Также Богдан заявил, что кроме "Теслы" ему сожгли еще один автомобиль, и связал это с чиновниками Офиса президента.

Впоследствии стало известно, что ГБР вызывает на допрос Андрея Богдана после его интервью, он также опубликовал фото повестки в ГБР. Позже в "Слуге народа" отреагировали на интервью Богдана и заявили, что "будут разбираться компетентные органы”.