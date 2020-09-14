Интервью Богдана: стикеры от RegioNews.ua скачали более 4,5 тыс. пользователей
В течении нескольких дней Telegram-стикеры по мотивам резонансного интервью экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, которые разработала команда RegioNews.ua, скачали более 4,5 тысяч пользоватилей.
Об этом передает RegioNews.
В частности, самыми популярными среди пользователей стали:
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Напомним, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью журналисту Дмитрию Гордону, в котором рассказал, что Зеленский постоянно находится в депрессии, и что к нему невозможно попасть без согласования с главой ОПУ Андреем Ермаком.
Также Богдан заявил, что кроме "Теслы" ему сожгли еще один автомобиль, и связал это с чиновниками Офиса президента.
Впоследствии стало известно, что ГБР вызывает на допрос Андрея Богдана после его интервью, он также опубликовал фото повестки в ГБР. Позже в "Слуге народа" отреагировали на интервью Богдана и заявили, что "будут разбираться компетентные органы”.