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14 сентября 2020, 12:53 14

Интервью Богдана: стикеры от RegioNews.ua скачали более 4,5 тыс. пользователей

14 сентября 2020, 12:53 14
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Стикеры отражают самые интересные цитаты из его интервью
Стикеры отражают самые интересные цитаты из его интервью
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українською мовою

В течении нескольких дней Telegram-стикеры по мотивам резонансного интервью экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, которые разработала команда RegioNews.ua, скачали более 4,5 тысяч пользоватилей.

Об этом передает RegioNews.

В частности, самыми популярными среди пользователей стали:

Добавить набор стикеров в свой Telegram можно по ссылке.

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Напомним, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью журналисту Дмитрию Гордону, в котором рассказал, что Зеленский постоянно находится в депрессии, и что к нему невозможно попасть без согласования с главой ОПУ Андреем Ермаком.

Также Богдан заявил, что кроме "Теслы" ему сожгли еще один автомобиль, и связал это с чиновниками Офиса президента.

Впоследствии стало известно, что ГБР вызывает на допрос Андрея Богдана после его интервью, он также опубликовал фото повестки в ГБР. Позже в "Слуге народа" отреагировали на интервью Богдана и заявили, что "будут разбираться компетентные органы”.

Андрей Богдан Офис президента Telegram Интервью стикеры RegioNews
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