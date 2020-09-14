09:44  14 вересня
В Україні за добу знову більше 2400 нових випадків коронавірусу
10:49  14 вересня
У Кривому Розі 195 гірників вже 12 діб протестують під землею
08:14  14 вересня
Ситуація на Донбасі: бойовики продовжують чинити провокації
UA | RU
UA | RU
14 вересня 2020, 09:11 2

В Офісі президента назвали деталі наступного обміну полоненими

14 вересня 2020, 09:11 2
Читайте также на русском языке
Деталі обміну обговорять вже наступного тижня
Деталі обміну обговорять вже наступного тижня
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Про новий обмін полоненими будуть вже на наступному тижні говорити на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Як передає RegioNews, про це повідомили в Офісі президента.

Так, на даний момент, обговорюється формула обміну "100 на 100".

Очікується, що вже на найближчих засіданнях, які відбудуться наступного тижня буде обговорюватися питання і конкретні дати наступного обміну полоненими.

Зараз у списках у кожної сторони близько 100 осіб", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що до кінця вересня на територію окупованого Донбасу вирушить місія Червоного Хреста, а це є першим етапом підготовки до обміну.

Нагадаємо, команда RegioNews розробила набір Telegram-стікерів за мотивами відомого інтерв'ю колишнього голови Офісу президента Андрія Богдана. Вони відображають найважливіше з сказаного ексголовою ОП.

полонені обмін Офіс президента перемовини Донбас
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Хто проти ахметівців. На "малій батьківщині" Зеленського вакантне місце опозиційного кандидата
"Зелені" кандидати в Харкові: електоральні карлики проти велетня Кернеса
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Петро Олещук
Віктор Небоженко
Всі блоги »