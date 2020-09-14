В Офісі президента назвали деталі наступного обміну полоненими
Про новий обмін полоненими будуть вже на наступному тижні говорити на засіданні Тристоронньої контактної групи.
Як передає RegioNews, про це повідомили в Офісі президента.
Так, на даний момент, обговорюється формула обміну "100 на 100".
Очікується, що вже на найближчих засіданнях, які відбудуться наступного тижня буде обговорюватися питання і конкретні дати наступного обміну полоненими.
Зараз у списках у кожної сторони близько 100 осіб", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що до кінця вересня на територію окупованого Донбасу вирушить місія Червоного Хреста, а це є першим етапом підготовки до обміну.
Нагадаємо, команда RegioNews розробила набір Telegram-стікерів за мотивами відомого інтерв'ю колишнього голови Офісу президента Андрія Богдана. Вони відображають найважливіше з сказаного ексголовою ОП.