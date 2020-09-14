Богдан прийшов на допит до ДБР і пообіцяв "називати прізвища"

Перед допитом він назвав слідчих шахраями

Перед допитом він назвав слідчих шахраями

Фото: Facebook

Про це повідомляє Gazeta.ua, передає RegioNews.

Він заявив журналістам, що перед інтерв’ю "знав, чим все закінчиться, але не думав, що так швидко”, і додав, що не знає, по якій справі його викликали правоохоронці.

Хочу поговорити зі слідчим, чому все таки мене викликали. На сайті ДБР було повідомлення, що мене викликають щодо мого інтерв'ю і відомостей, які я там оголосив. Але сама справа, по якій мене викликають, була зареєстрована 19 серпня. У той момент, коли інтерв'ю ще не існувало. Відповідно, це певного роду шахрайство працівників ДБР", - заявив Богдан.

Він назвав виклик на допит за результатами інтерв'ю способом залякування і переслідування шляхом відкриття кримінальних справ.

Також Богдан заявив, що розповість слідству інформацію про зрив операції із затримання "вагнерівців”, і що буде "називати прізвища”.

Домовленості з росіянами, підписані Єрмаком... про їх наявність уже знають всі. А домовленості щодо інших пунктів, мені відомо, що такі домовленості є", - сказав Богдан.

Колишній соратник президента також повідомив, що буде ходити на всі допити і не виключив своєї появи в політиці, якщо на це буде запит від українців.

Це не помста. Це навпаки заклик до Зеленського, щоб він зрозумів, що справи в країні йдуть погано. І йому треба бути більш самостійним, самому приймати рішення. Тому що криза не за горами", - додав ексглава Офісу президента.

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Нагадаємо, колишній глава Офісу президента Андрій Богдан дав інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, в якому розповів, що Зеленський постійно знаходиться в депресії, і що до нього неможливо потрапити без узгодження з теперішнім главою ОПУ Андрієм Єрмаком.

Також Богдан заявив, що крім "Тесли” йому спалили ще одне авто, і пов'язав це з чиновниками Офісу президента.

Згодом стало відомо, що ДБР викликає на допит Андрія Богдана після його інтерв’ю, він також опублікував фото повістки в ДБР. Пізніше у "Слузі народу” відреагували на інтерв'ю Богдана і заявили, що "будуть розбиратися компетентні органи”.