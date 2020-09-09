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09 вересня 2020, 20:50 3

До Зеленського неможливо потрапити без погодження з Єрмаком - Богдан

09 вересня 2020, 20:50 3
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Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що до президента Зеленського неможливо потрапити без погодження з нинішнім главою ОПУ Андрієм Єрмаком.

Про це він повідомив в інтерв'ю Дмитру Гордону, передає RegioNews.

На даний момент неможливо потрапити до президента, не погодивши з главою Офісу президента. Це не нормально. Завжди має бути друга та третя думка”, - сказав Богдан.

Відповідаючи на запитання, чому Зеленський, коли з кимось зустрічається, перебуває не один в кабінеті, Богдан відповів, що "це не нормально”.

Президент повинен спілкуватися один на один з ключовими особами держави. Він повинен отримувати розвідувальну інформацію, економічну, політичну”, - додав колишній глава ОП.

Він стверджує, що перед зустрічами з президентом "запитують у людей, про що ти хочеш поговорити з президентом, цього не говори, а це можеш спробувати".

Нагадаємо, справа "вагнерівців": суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака.

Офіс президента Андрій Єрмак Володимир Зеленський президент Інтерв'ю
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