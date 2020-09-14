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14 сентября 2020, 11:27 17

Богдан пришел на допрос в ГБР и пообещал "называть фамилии"

14 сентября 2020, 11:27 17
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Перед допросом он назвал следователей мошенниками
Перед допросом он назвал следователей мошенниками
Фото: Facebook
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Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан в понедельник пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает Gazeta.ua, передает RegioNews.

Он заявил журналистам, что перед интервью "знал, чем все закончится, но не думал, что так быстро", и добавил, что не знает, по какому делу его вызвали правоохранители.

Хочу поговорить со следователем, почему все таки меня вызвали. На сайте ГБР было сообщение, что меня вызывают по факту моего интервью и сведений, которые я там объявил. Но само дело, по которому меня вызывают, было зарегистрировано 19 августа. В тот момент, когда интервью еще не существовало. Соответственно, это своего рода мошенничество работников ГБР ", - заявил Богдан.

Он назвал вызов на допрос по результатам интервью способом запугивания и преследования путем открытия уголовных дел.

Также Богдан заявил, что расскажет следствию информацию о срыве операции по задержанию "вагнеровцев", и что будет "называть фамилии".

Договоренности с русскими, подписанные Ермаком ... о их наличии уже знают все. А договоренности по другим пунктам, я знаю, что такие договоренности есть", - сказал Богдан.

Бывший соратник президента также сообщил, что будет ходить на все допросы и не исключил своего появления в политике, если на это будет запрос от украинцев.

Это не месть. Это наоборот призыв к Зеленскому, чтобы он понял, что дела в стране идут плохо. И ему надо быть более самостоятельным, самому принимать решения. Потому что кризис не за горами", - добавил экс-глава Офиса президента.

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Напомним, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью журналисту Дмитрию Гордону, в котором рассказал, что Зеленский постоянно находится в депрессии, и что к нему невозможно попасть без согласования с главой ОПУ Андреем Ермаком.

Также Богдан заявил, что кроме "Теслы" ему сожгли еще один автомобиль, и связал это с чиновниками Офиса президента.

Впоследствии стало известно, что ГБР вызывает на допрос Андрея Богдана после его интервью, он также опубликовал фото повестки в ГБР. Позже в "Слуге народа" отреагировали на интервью Богдана и заявили, что "будут разбираться компетентные органы”.

Андрей Богдан ГБР Офис президента допрос Интервью
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