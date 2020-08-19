Радник Єрмака заперечує причетність голови ОП до провалу операції з вербуванням "вагнеровців"

Захоплення "вагнеровців" могло спровокувати конфлікт з ЄС, вважає Подоляк

Захоплення "вагнеровців" могло спровокувати конфлікт з ЄС, вважає Подоляк

Фото: facebook.com/mpodolyak2

На думку радника глави Офісу президента Михайла Подоляка вся історія з затриманням найманців ПВК "Вагнер", заарештованих у Білорусі, є "блискучою медійною операцією".

Як передає RegioNews, про це Подоляк написав у Facebook

За словами радника глави Офісу президента, ця операція не могла зірватися просто через те, що в кабінеті президента, хтось чув про неї. Так, логістика і перевалка на війну є жорсткою процедурою і випадкового вербувальника в ній не буде. Крім того, новий голова ГУР Буданов заявляє про відсутність у відомстві яких-небудь документів на подібні операції, пише він.

"Історія дуже запойна. Тому що всерйоз пропонує нам повірити в те, що професіоналів на контракті, мають за плечима кілька воєн і діють строго по регламентованому кураторами протоколу, невідомий вербувальник (з України) розумно і безпроблемно провів за перевалкам до Білорусі. Де їх і затримали голосно білоруські спецслужби. І замість звичного тихого розгляду з російським ГРУ, влаштували грандіозну PR-виставу", — зазначив Подоляк.

За його словами, вербуванням повинні займатися співробітники розвідки, а не контррозвідки. При цьому викрадення трьох десятків професіоналів на борту турецького літака нібито повинно було проводитися таємно від спецслужб Росії та Білорусі.

Також захоплення "вагнеровців" спровокував би конфлікт з Євросоюзом, Росією, Білоруссю та Туреччиною, пише він. І це могло стати для Кремля приводом відмовитися від перемир'я на Донбасі.

На думку Подоляка, в Україні тільки деякі інформаційні ресурси, які так чи інакше орієнтувалися на "сливи" Бурби".

"По суті, цілком можна говорити про те, що на території України чужу медіа-провокацію догравав ображений чоловік з інформаційними можливостями... Очевидно, що все це медійне "зло" придумане росіянами і мета була посварити нас з усіма. Упор зроблений виключно на медійну компоненту і на лошкову самосвідомість частини нашого суспільства). Нам іноді так хочеться образити когось із нинішніх топів, що плювати на логіку", — написав Подоляк зазначивши, що підсумком цієї спецоперації могли стати масштабні вуличні протести.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український журналіст Юрій Бутусов звинуватив главу Офісу президента Андрія Єрмака в державній зраді через зрив таємної операції українських спецслужб.

Згодом, партія "Голос" зажадала проведення розслідування можливої державної зради в Офісі Президента.