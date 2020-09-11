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22 громадські організації вимагають звільнити нового заступника Венедіктової
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11 вересня 2020, 21:10 5

22 громадські організації вимагають звільнити нового заступника Венедіктової

11 вересня 2020, 21:10 5
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Активісти написали відповідного листа президентові Зеленському та генпрокурору Ірині Венедіктовій
Активісти написали відповідного листа президентові Зеленському та генпрокурору Ірині Венедіктовій
Фото: ОГП
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Громадські організації України, зокрема Transparency International Ukraine, Центр протидії корупції, "Родини Героїв Небесної сотні" вимагають звільнити нового заступника Ірини Венедіктової Максима Якубовського та заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Згаданий лист опублікував Центр прав людини ZMINA , повідомляє RegioNews.

З відкритих джерел відомо, що у 2011–2013 роках Максим Якубовський працював експертом із кримінального права в ГО "Незалежний український центр правових ініціатив і експертиз "Правова держава". Ця структура, безпосередньо пов'язана з [народним депутатом] Віктором Медведчуком і його політичною партією "Український вибір", – ідеться в листі.


Громадські організації підкреслили, що Якубовський керуватиме департаментом у справах Майдану, департаментом протидії тортурам та департаментом із військових злочинів. На думку представників громадськості це є неприпустимим. Вони вимагають звільнити Якубовського та забезпечити незалежність прокурорів департаменту у справах Майдану.

Громадські організації також звернулися до Зеленського з вимогою звільнити соратника ексміністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка Олега Татарова з посади заступника глави Офісу президента.

І в майбутньому не допускати призначень на відповідальні високі політичні посади осіб, які виправдовували і покривали масові злочини та порушення прав людини й самі уособлюють авторитарний режим [експрезидента України Віктора] Януковича, оскільки обіймали керівні посади в правоохоронних органах того часу", – ідеться у зверненні.


Лист підписали організації: ГО "Родина Героїв Небесної Сотні", Адвокатська дорадча група, Правозахисний центр "Дія", ГО "Центр розвитку і демократії", ВГО "Автомайдан", Центр громадянських свобод, Центр протидії корупції, ГО "Захистимо Протасів Яр", ГО "ОПІРОРГ", Восток SOS, ГО "Правозахисна Ініціатива", Лабораторія законодавчих ініціатив, Українська школа політичних студій, Медійна ініціатива за права людини, Transparency International Ukraine, Рух опору капітуляції, Медійний проєкт Watchers, ГО "Харківський антикорупційний центр", ГО "АНТС", Фонд DEJURE, Центр прав людини ZMINA, Фонд "Відкритий Діалог".

Нагадаємо. вчора, 10 вересня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова офіційно призначила своїм заступником Максима Якубовського, який раніше працював у структурах та організаціях Віктора Медведчука.

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