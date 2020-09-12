Дело "вагнеровцев": ГБР расследует несколько дел по срыву спецоперации

Их открыли после появления информации в СМИ

Их открыли после появления информации в СМИ

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Государственное бюро расследований открыло несколько уголовных дел по заявлениям о срыве спецоперации по задержанию террористов российской частной военной компании "Вагнера".

Об этом в интервью "Shuster online" сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает RegioNews.

По ее словам, сразу после того, как информация о срыве спецоперации попала в СМИ, в ГБР было зарегистрировано уголовное дело.

Следствие ведется ... И уже, насколько я знаю, не одно (уголовное дело - ред.), на самом деле", - сказала Венедиктова.

Она добавила, что правоохранительные органы должны допросить всех, кто распространял информацию о срыве спецоперации и причастности к этому людей из Офиса президента.

Генеральный прокурор подчеркнула, что бывший глава Офиса президента Андрей Богдан и бывший генпрокурор Юрий Луценко должны сообщить следствию известную им информацию.

Напомним, журналист Юрий Бутусов обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в государственной измене за срыв секретной операции украинских спецслужб.

Впоследствии, партия "Голос" потребовала проведения расследования возможной государственной измены в Офисе Президента.

По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка вся история с задержанием наемников ЧВК "Вагнер", арестованных в Беларуси, является "блестящей медийной операцией".

19 августа сообщалось, что в Раде создадут комиссию по поводу "измены" Ермака. 9 сентября суд обязал СБУ расследовать возможную госизмену Ермака, его подозревают в срыве спецоперации СБУ.