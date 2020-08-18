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18 серпня 2020, 19:51 4

Партія "Голос" вимагає розслідування можливої держзради в Офісі Президента

18 серпня 2020, 19:51 4
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У партії вимагають втручання парламенту та звіту від силовиків про зрив таємної операції українських спецслужб
У партії вимагають втручання парламенту та звіту від силовиків про зрив таємної операції українських спецслужб
Фото з відкритих джерел
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В партії наголосили, що «звинувачення на адресу Офісу президента України, його очільника та самого президента дуже серйозні».

Про це йдеться в офіційній заяві на сайті партії "Голос", повідомляє Regionews.

Звинувачення надзвичайно серйозні, ця справа не може і не має початися та закінчитися лише обговоренням на ток-шоу. Необхідне розслідування: повне та відкрите. Розслідування цієї справи можливе лише за умови парламентського контролю, адже всі фігуранти знаходяться в підпорядкуванні президента",- наголосили у партії.

На думку "Голосу", першими кроками має бути звіт голови СБУ Баканова перед парламентом, звіт чинного голови Головного управління розвідки Буданова та колишнього очільника ГУР Бурби перед парламентським комітетом з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Повне розслідування справи під контролем парламенту – єдиний спосіб дати суспільству відповідь на питання: що сталося і чи була державна зрада. Парламент повинен негайно створити тимчасову слідчу комісію для розслідування цієї справи, в неї мають увійти представники всіх парламентських сил", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, головний редактор порталу "Цензор.нет" Юрій Бутусов звинуватив главу Офісу президента Андрія Єрмака у державній зраді через зрив таємної операції українських спецслужб.

Андрій Єрмак СБУ Офіс президента розвідка розслідування партія Голос парламент комісія держзрада
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