Ліквідація "полтавського терориста" була планомірною – ДБР

Поліцейські не перевищували своїх повноважень при затриманні Романа Скрипника

Поліцейські не перевищували своїх повноважень при затриманні Романа Скрипника

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Державне бюро розслідувань не встановило факту перевищення повноважень співробітниками поліції при ліквідації "полтавського терориста" Романа Скрипника.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив в. о. директора ДБР Олександр Соколов, передає RegioNews.

Ми провели розслідування, як зобов'язує нас закон. В ході розслідування встановлено, що співробітники поліції діяли правомірно, адекватно тим загрозам, які були. Не було перевищень повноважень", - сказав Соколов.

Нагадаємо, 23 липня у Полтаві біля будівлі суду чоловік погрожував підірвати гранату, коли його намагалися затримати. Він також взяв в заручники поліцейського.

Пізніше "полтавський терорист" обміняв заручника на полковника поліції і поїхав за місто. Він вимагав автомобіль, який правоохоронці були змушені йому надати.

Пізніше Роман Скрипник, який погрожував підірвати гранату в Полтаві, відпустив взятого в заручники полковника поліції і зник у лісосмузі.

1 серпня поліцейські знайшли "полтавського терориста", його застрелили при затриманні, Роман Скрипник переховувався від силовиків майже тиждень.