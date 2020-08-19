Справа "вагнерівців": у Раді створять комисию стосовно "зради" Єрмака
У Верховній Раді депутати створять тимчасову слідчу комісію із розслідування справи затриманих в Білорусі “вагнерівців” та можливої державної зради глави Офісу президента Андрія Єрмака.
Про це в Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.
За словами народного депутата, процес створення депутатської комісії стартував сьогодні.
У Раді розпочато процес створення ТСК щодо ситуації з "вагнерівцями”, – написав парламентарій.
Гончаренко також направив до СБУ, ДБР та ГПУ звернення з вимогою розпочати кримінальне провадження за фактом зриву спецоперації із затримання терористів.
Раніше ЗМІ писали, що це сталося з вини глави ОП Єрмака, який вмовив президента віддати наказ зупинити захоплення терористів та перенести операцію.
Нагадаємо, український журналіст Юрій Бутусов звинуватив главу Офісу президента Андрія Єрмака в державній зраді через зрив таємної операції українських спецслужб.
Згодом, партія "Голос" зажадала проведення розслідування можливої державної зради в Офісі Президента.
На думку радника глави Офісу президента Михайла Подоляка вся історія з затриманням найманців ПВК "Вагнер", заарештованих у Білорусі, є "блискучою медійною операцією".