Справа "вагнерівців": у Раді створять комисию стосовно "зради" Єрмака

За цим фактом можуть порушити кримінальну справу

За цим фактом можуть порушити кримінальну справу

Фото: Ельдар Сарахман

У Верховній Раді депутати створять тимчасову слідчу комісію із розслідування справи затриманих в Білорусі “вагнерівців” та можливої державної зради глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це в Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

За словами народного депутата, процес створення депутатської комісії стартував сьогодні. У Раді розпочато процес створення ТСК щодо ситуації з "вагнерівцями”, – написав парламентарій.

Гончаренко також направив до СБУ, ДБР та ГПУ звернення з вимогою розпочати кримінальне провадження за фактом зриву спецоперації із затримання терористів.

Раніше ЗМІ писали, що це сталося з вини глави ОП Єрмака, який вмовив президента віддати наказ зупинити захоплення терористів та перенести операцію.

Нагадаємо, український журналіст Юрій Бутусов звинуватив главу Офісу президента Андрія Єрмака в державній зраді через зрив таємної операції українських спецслужб.

Згодом, партія "Голос" зажадала проведення розслідування можливої державної зради в Офісі Президента.

На думку радника глави Офісу президента Михайла Подоляка вся історія з затриманням найманців ПВК "Вагнер", заарештованих у Білорусі, є "блискучою медійною операцією".