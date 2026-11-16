На Дніпропетровщині чоловік підпалив будинок колишньої

Фото: Нацполіція

На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який підпалив будинок. Це було житло його колишньої співмешканки

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався в селі Шульгівка. Чоловік посварився з колишньої співмешканкою та вирішив їй помститись. Він скористався тим, коли її не було вдома, проник на територію її будинку та за допомогою газового балончика і легкозаймистої речовини підпалив фасад й вхідні двері. Вогонь швидко поширився, внаслідок чого оселю було повністю знищено.

Чоловік отримав підозру. Найближчим часом він постане перед судом.

Нагадаємо, що у Харкові судили чоловіка за підпал авто. Машина належала його колишній дівчині.