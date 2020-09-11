Інспекцію українських позицій можуть провести через кілька днів — Кравчук

Її планували провести 10 вересня

Її планували провести 10 вересня

Фото: Facebook

До проведення інспекції українських позицій біля Шумів можуть повернутися за кілька днів.

Про це в ефірі ТСН заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, передає RegioNews.

За його словами, через обстріл з боку бойовиків біля Шумів і зірвану інспекцію опинилася під загрозою зустріч радників лідерів країн "Нормандського четвірки".

Це вже провокація ми вважаємо. Ми будемо вивчати ситуацію, чому це сталося. Тоді стане зрозуміло, чи це, наприклад, перенесення зустрічі. Ситуація міняється кожен день. Я наразі не можу говорити про результат", - заявив Кравчук.

Нагадаємо, 9 вересня відбулася зустріч ТКГ у відеоформаті. Сторони узгодили "інспектування" українських позицій поблизу населеного пункту Шуми в Донецькій області. Питання логістики і гарантії безпеки повинна забезпечити Україна.

Згодом ЗМІ повідомили, що "інспекція" під Шумами не відбудеться, а пізніше в Офісі президента пояснили зрив "інспекції" позицій ЗСУ під Шумами.

Незабаром після цього бойовики обстріляли українські позиції поблизу Шумів. Згодом Леонід Крачук заявив, що перенесення інспектування біля Шумів не є зривом Мінських домовленностей.