Будут разбираться компетентные органы: в "Слуге народа" отреагировали на интервью Богдана

В правящей партии считают, что в интервью "много разных предположений"

В правящей партии считают, что в интервью "много разных предположений"

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Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, отвечая на вопрос, действительно ли глава Офиса президента Андрей Ермак сотрудничает с руководством России и согласовывает в Москве кадровые назначения, передает RegioNews.

По его словам, в интервью Богдана много "разных фантазий, предположений, допусков".

Были ли там факты, надо действительно, чтобы компетентные органы разбирались, если они будут, но звучало довольно высокохудожественно. Мы же понимаем, что на 6 или 7 году тех событий, которые в Украине происходят в отношениях с Российской Федерацией, чтобы что-то с человеком сделать достаточно сказать - сотрудничает с Российской Федерацией", - сказал он.

На вопрос, действительно ли Ермак проводит встречи с Петром Порошенко, Корниенко сказал, что не знает, могут ли происходить такие встречи.

Напомним, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал, что Зеленский постоянно находится в депрессии, и что к нему невозможно попасть без согласования с главой ОПУ Андреем Ермаком.

Также Богдан заявил, что кроме "Теслы" ему сожгли еще один автомобиль, и связал это с чиновниками Офиса президента.

Впоследствии стало известно, что ГБР вызывает на допрос Андрея Богдана после его интервью.