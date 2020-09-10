У Зеленського пояснили зрив "інспекції" позицій ЗСУ під Шумами

Це сталося через бойовиків

Це сталося через бойовиків

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Вранці, 10 вересня, росіяни зажадали зміни формату патрулювання та висунули нові вимоги Україні. Саме через це була скасована інспекція позицій ЗСУ під Шумами, що на Донбасі.

Як повідомляє RegioNews, про це йдеться в заяві Офісу президента України.

"Як ми й передбачали, представники незаконних збройних формувань в ОРДЛО не очікували конструктивної позиції України. Віра у власну пропаганду та відірваність від реальності заважає їм адекватно оцінювати події, що відбуваються" - повідомили в ОП.

Зазначається, що станом на ранок сьогоднішнього дня отримали від них низку вимог, що суперечать одна одній, спотворюють характер домовленостей про режим припинення вогню та ще більше принижують ОБСЄ як авторитетного та об’єктивного посередника.

"Саме тому погодженого в межах безпекової підгрупи ТКГ виключно "одноразового інспектування" виключно однієї точки не відбудеться. У зв’язку з постійною зміною запитів російської сторони", - повідомляється в заяві.

В ОПУ наголосили, що ОБСЄ неодноразово підтверджувала, що українська сторона жодним чином не порушувала умов режиму припинення вогню на Донбасі.

"Констатуємо, що представники незаконних збройних формувань демонструють наявність у них зовсім іншої мети, а саме – піару замість миру", - повідомили в Офісі президента.

У відомстві президента заявили, що українська сторона "з доброї волі та для остаточного підтвердження своєї чесності погодилася на те, щоб представник ОБСЄ в присутності представників сторін на лінії розмежування зафіксував факт відсутності будь-яких порушень домовленостей щодо режиму припинення вогню з боку України".

"Українська сторона, відповідно, звернулася з пропозицією дзеркально подивитися й на райони розташування незаконних збройних формувань ОРДЛО, у яких моніторингова місія дійсно фіксувала факти наявності порушень. Однак адекватної відповіді ми не отримали", - зауважили в ОП.

Там поінформували, що апропонований формат передбачав технічний характер таких дій, а саме: у цивільному одязі, без одіозних представників. Суто технічна процедура.

"Однак на сьогодні це неможливо з об’єктивних причин. Ключова з яких – відсутність порушень з нашого боку. Карантинні обмеження також впливають на деталі того, як могло б відбутися інспектування в районі Шумів", - наголосили в ОПУ.

Наголошується, що враховуючи все це – фактичну відмову Росії та представників незаконних збройних формувань в ОРДЛО дотримуватися досягнутих домовленостей і працювати на основі здорового глузду заради підтвердження правдивих фактів щодо ситуації на лінії розмежування – констатуємо, що інспекція в районі Шумів Донецької області наразі не може бути проведена.

Нагадаємо, 9 вересня відбулася зустріч ТКГ у відеоформаті. Сторони узгодили "інспектування" українських позицій поблизу населеного пункту Шуми Донецької області. Питання логістики і гарантії безпеки повинна забезпечити Україна.

Згодом ЗМІ повідомили, що "інспекція" під Шумами сьогодні не відбудеться.