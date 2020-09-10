Шмигаль розповів, коли підвищать зарплати вчителям
Уряд активно працює над цим питанням
Уряд активно працює над цим питанням
Зарплати для вчителів підвищать цього або наступного року, Кабмін працює над цим рішенням.
Про це повідомив прем`єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки у Херсон, передає RegioNews.
По зарплатах вчителів, ми сьогодні напрацьовуємо можливості, які в нас є, працює Мінфін, Міносвіти над тим, щоб збільшити якщо не в цьому році, то в наступному. В нас такі плани є", - заявив Шмигаль.
Він також висловив думку, що вчителі мають бути належно оцінені державою за важку і непросту роботу, тим більше в умовах пандемії коронавірусу.
Нагадаємо, Шмигаль приїхав у Херсон: інспектуватиме будівництво шляхопроводу й обласний лабцентр МОЗ.
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