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10 вересня 2020, 16:41 4

Шмигаль розповів, коли підвищать зарплати вчителям

10 вересня 2020, 16:41 4
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Уряд активно працює над цим питанням
Уряд активно працює над цим питанням
Фото: Кабмін
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Зарплати для вчителів підвищать цього або наступного року, Кабмін працює над цим рішенням.

Про це повідомив прем`єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки у Херсон, передає RegioNews.

По зарплатах вчителів, ми сьогодні напрацьовуємо можливості, які в нас є, працює Мінфін, Міносвіти над тим, щоб збільшити якщо не в цьому році, то в наступному. В нас такі плани є", - заявив Шмигаль.

Він також висловив думку, що вчителі мають бути належно оцінені державою за важку і непросту роботу, тим більше в умовах пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, Шмигаль приїхав у Херсон: інспектуватиме будівництво шляхопроводу й обласний лабцентр МОЗ.

Кабмін зарплати заява Деніс Шмигаль Херсон учителя
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