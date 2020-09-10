Шмигаль розповів, коли підвищать зарплати вчителям

Уряд активно працює над цим питанням

Уряд активно працює над цим питанням

Фото: Кабмін

Зарплати для вчителів підвищать цього або наступного року, Кабмін працює над цим рішенням.

Про це повідомив прем`єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки у Херсон, передає RegioNews.

По зарплатах вчителів, ми сьогодні напрацьовуємо можливості, які в нас є, працює Мінфін, Міносвіти над тим, щоб збільшити якщо не в цьому році, то в наступному. В нас такі плани є", - заявив Шмигаль.

Він також висловив думку, що вчителі мають бути належно оцінені державою за важку і непросту роботу, тим більше в умовах пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, Шмигаль приїхав у Херсон: інспектуватиме будівництво шляхопроводу й обласний лабцентр МОЗ.