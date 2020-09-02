В "Слуге народа" назвали причину исключения Лероса из фракции

Его исключили за критику президента Зеленского

Его исключили за критику президента Зеленского

Фото: Facebook

Об этом он сообщил во время общения с журналистами, передает RegioNews.

Нет, это неправда. У него был конфликт с главой Офиса президента, мы к этому как фракция относились абсолютно нейтрально", - сказал Арахамия.

Он отметил, что Лерос в течении шести месяцев делал заявления, однако "фракция в это не вмешивалась".

Но когда ты находишься в партии президента и начинаешь уже трогать президента, и говоришь, что мне президент не нравится, я критикую его программу, его действия ... Это нормальный процесс, когда человек скажет, мне не нравится здесь находиться - в партии президента - я пойду в другую партию", - отметил Арахамия.

По его словам, Лерос был списочником, и "если бы он самостоятельно написал заявление, то потерял бы мандат".

Поэтому мы ему фактически помогли не потерять мандат. Он не самостоятельно эти тексты пишет, я знаю, кто ему пишет, но не буду говорить. Я к нему подошел и сказал, что у меня есть информация, что сегодня ты перейдешь красную линию и будешь уже говорить на президента. Ты же понимаешь последствия? Он мне сказал, что да", - добавил глава фракции.

Напомним, 1 сентября Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа". Перед этим он в парламенте обвинил президента в злоупотреблении властью.

В тот же день стало известно, что против нардепа Гео Лероса открыли уголовное дело. "Ищут любые точки давления": Гео Лерос прокомментировал открытие уголовного дела.

Ночью 28 августа народному депутату Гео Леросу, который активно критикует работу Офиса президента и Андрея Ермака, сожгли автомобиль.