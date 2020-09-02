День міста: Зеленський мовою окупанта привітав з гумористом Філімоновим Одесу

Президент у відеозверненні до одеситів перейшов з української на російську мову

Президент у відеозверненні до одеситів перейшов з української на російську мову

Фото: скріншот відео

Про це передає RegioNews з посиланням на Telegram-канал Зеленського.

В Одесі завжди тепло і красиво, це місто розумних і талановитих людей, куди завжди повертаєшся, як додому. З днем народження, наша перлина біля моря!" — йдеться у примітці до відео.

Комік Олег Філімонов, якого фракція "Слуга народу" висуває на пост мера Одеси, заявив, що він всім зобов'язаний Одесі і назвав себе абсолютним продуктом цього міста, правда не таким вже і свіжим.

Всім, що в мене є я зобов'язаний цьому місту, я абсолютний продукт Одеси... я не такий свіжий, як мені б хотілося, але тим не менш", - додав Філімонов.

Відомо, що святкування дня міста Одеси 2020 планують завершити концертом на Потьомкінських сходах і феєрверком.

Раніше повідомлялося, що Олег Філімонов, якого називають кандидатом від "Слуги народу" в мери Одеси, заявив, що своїм конкурентом на місцевих виборах він бачить чинного мера Геннадія Труханова.