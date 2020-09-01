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01 вересня 2020, 22:11 6

Гео Лерос відреагував на виключення з фракції "Слуга народу"

01 вересня 2020, 22:11 6
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Кілька годин тому рішення про виключення ухвалили його колеги по фракції
Кілька годин тому рішення про виключення ухвалили його колеги по фракції
Фото з відкритих джерел
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Нардеп подякував усім за підтримку і зазначив, що виключення з фракції не вплине на його політичну діяльність

Про це Гео Лерос написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

У дописі нардеп зазначив, що й надалі продовжуватиме свою політичну боротьбу з Володимиром Зеленським.

Хочу подякувати кожному за теплі слова. Депутатам, що не злякались дзвінків з офісу президента. Скажу лише, ви можете...

Опубліковано Geo Leros Вівторок, 1 вересня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня Гео Лероса виключили із фракції "Слуга народу".

Перед тим Гео Лерос у парламенті звинуватив президента у зловживанні владою. Того ж дня "Слуги" взялися за вигнання Гео Лероса з фракції.

Сьогодні ж стало відомо, що проти нардепа Гео Лероса відкрили кримінальну справу

Вночі 28 серпня народному депутату Гео Леросу, який активно критикує роботу Офісу президента та Андрія Єрмака, спалили автомобіль.

Слуга народа Верховна Рада нардеп Гео Лерос фракція
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