Гео Лерос відреагував на виключення з фракції "Слуга народу"

Кілька годин тому рішення про виключення ухвалили його колеги по фракції

Кілька годин тому рішення про виключення ухвалили його колеги по фракції

Фото з відкритих джерел

Нардеп подякував усім за підтримку і зазначив, що виключення з фракції не вплине на його політичну діяльність

Про це Гео Лерос написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

У дописі нардеп зазначив, що й надалі продовжуватиме свою політичну боротьбу з Володимиром Зеленським.

Хочу подякувати кожному за теплі слова. Депутатам, що не злякались дзвінків з офісу президента. Скажу лише, ви можете... Опубліковано Geo Leros Вівторок, 1 вересня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня Гео Лероса виключили із фракції "Слуга народу".

Перед тим Гео Лерос у парламенті звинуватив президента у зловживанні владою. Того ж дня "Слуги" взялися за вигнання Гео Лероса з фракції.

Сьогодні ж стало відомо, що проти нардепа Гео Лероса відкрили кримінальну справу

Вночі 28 серпня народному депутату Гео Леросу, який активно критикує роботу Офісу президента та Андрія Єрмака, спалили автомобіль.