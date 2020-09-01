Гео Лерос відреагував на виключення з фракції "Слуга народу"
Нардеп подякував усім за підтримку і зазначив, що виключення з фракції не вплине на його політичну діяльність
Про це Гео Лерос написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.
У дописі нардеп зазначив, що й надалі продовжуватиме свою політичну боротьбу з Володимиром Зеленським.
Хочу подякувати кожному за теплі слова. Депутатам, що не злякались дзвінків з офісу президента. Скажу лише, ви можете...Опубліковано Geo Leros Вівторок, 1 вересня 2020 р.
Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня Гео Лероса виключили із фракції "Слуга народу".
Перед тим Гео Лерос у парламенті звинуватив президента у зловживанні владою. Того ж дня "Слуги" взялися за вигнання Гео Лероса з фракції.
Сьогодні ж стало відомо, що проти нардепа Гео Лероса відкрили кримінальну справу
Вночі 28 серпня народному депутату Гео Леросу, який активно критикує роботу Офісу президента та Андрія Єрмака, спалили автомобіль.