Напад на автобус організації Ківи: розпочався суд над підозрюваними
У Харкові Київський районний суд обирає запобіжний захід для 14 підозрюваних у нападі на автобус на трасі Київ-Харків.
Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.
Відомо, що через карантин доступ до суду обмежений. Засідання проходить за підвищених заходів безпеки, біля будівлі чергують працівники поліції і Нацгвардії.
Під судом зібрались представники "Нацкорпусу" і "Правого сектору", вони проводять акцію на підтримку затриманих.
Також протестувальники тримають плакати та прапори власних організацій і вимагають звільнення підозрюваних у обстрілі автобусу.
За словами заступника начальника Нацполіціі Харківщини Сергія Чижа, затриманим загрожує довічне ув'язнення.
Їм інкримінують хуліганство та замах на вбивство двох і більше осіб з хуліганських мотивів.
Нагадаємо, 27 серпня на Харківщині розстріляли автобус організації Іллі Ківи, є поранені, у нападі Ківа звинуватив націоналістів.
Згодом в МВС розповіли подробиці стрілянини, поліція також відкрила кримінальне провадження.
Пізніше "Нацкорпус” заперечив причетність до нападу на автобус членів організації Ківи. Згодом нападників на автобус під Харковом затримали.