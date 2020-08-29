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29 серпня 2020, 11:51 6

Напад на автобус організації Ківи: розпочався суд над підозрюваними

29 серпня 2020, 11:51 6
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Засідання проходить за підвищених заходів безпеки
Засідання проходить за підвищених заходів безпеки
Фото: Суспільне
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У Харкові Київський районний суд обирає запобіжний захід для 14 підозрюваних у нападі на автобус на трасі Київ-Харків.

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Відомо, що через карантин доступ до суду обмежений. Засідання проходить за підвищених заходів безпеки, біля будівлі чергують працівники поліції і Нацгвардії.

Під судом зібрались представники "Нацкорпусу" і "Правого сектору", вони проводять акцію на підтримку затриманих.

Також протестувальники тримають плакати та прапори власних організацій і вимагають звільнення підозрюваних у обстрілі автобусу.

За словами заступника начальника Нацполіціі Харківщини Сергія Чижа, затриманим загрожує довічне ув'язнення.

Їм інкримінують хуліганство та замах на вбивство двох і більше осіб з хуліганських мотивів.

Нагадаємо, 27 серпня на Харківщині розстріляли автобус організації Іллі Ківи, є поранені, у нападі Ківа звинуватив націоналістів.

Згодом в МВС розповіли подробиці стрілянини, поліція також відкрила кримінальне провадження.

Пізніше "Нацкорпус” заперечив причетність до нападу на автобус членів організації Ківи. Згодом нападників на автобус під Харковом затримали.

Також з’явилось відео нападу на автобус із активістами біля Харкова

"З м'язами і без мізків": Аваков про напад на автобус в Харківській області і пообіцяв жорстке покарання для нападників.

суд авто Ілля Ємець Харківська область Нацкорпус
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