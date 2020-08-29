Напад на автобус організації Ківи: розпочався суд над підозрюваними

Засідання проходить за підвищених заходів безпеки

Засідання проходить за підвищених заходів безпеки

Фото: Суспільне

У Харкові Київський районний суд обирає запобіжний захід для 14 підозрюваних у нападі на автобус на трасі Київ-Харків.

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Відомо, що через карантин доступ до суду обмежений. Засідання проходить за підвищених заходів безпеки, біля будівлі чергують працівники поліції і Нацгвардії.

Під судом зібрались представники "Нацкорпусу" і "Правого сектору", вони проводять акцію на підтримку затриманих.

Також протестувальники тримають плакати та прапори власних організацій і вимагають звільнення підозрюваних у обстрілі автобусу.

За словами заступника начальника Нацполіціі Харківщини Сергія Чижа, затриманим загрожує довічне ув'язнення.

Їм інкримінують хуліганство та замах на вбивство двох і більше осіб з хуліганських мотивів.

Нагадаємо, 27 серпня на Харківщині розстріляли автобус організації Іллі Ківи, є поранені, у нападі Ківа звинуватив націоналістів.

Згодом в МВС розповіли подробиці стрілянини, поліція також відкрила кримінальне провадження.

Пізніше "Нацкорпус” заперечив причетність до нападу на автобус членів організації Ківи. Згодом нападників на автобус під Харковом затримали.

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