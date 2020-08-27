"З м'язами і без мізків": Аваков про напад на автобус в Харківській області

Він пообіцяв жорстке покарання для нападників

Він пообіцяв жорстке покарання для нападників

Фото: Facebook

Міністр внутрішні справ Арсен Аваков прокоментував затримання нападників на автобус організації нардепа Іллі Ківи в Харьківській області.

Про це він написав у Twitter, передає RegioNews.

"Зайчики" в ряд - затримані з м'язами і без мізків, що стріляли в таких же, що їхали з політичних гастролей", - написав міністр.

Він зазначив, що в результаті інциденту ніхто не загинув, постраждалі отримали легкі рани. Міністр запевнив, що "кожного, хто бере участь в цих провокаціях, чекає жорстка реакція".

Він також пригрозив "політиканам", що "ті, що сіють насильство - отримають по лобі від Держави, без політики".

"Зайки" в ряд - задержанны с мускулами и без мозгов, стрелявших в таких же, ехавших с политических гастролей.

Никто не погиб, легкие раны, но каждого из участвующих в этих провокациях ждёт жесткая ракция.

Политиканам: посеявший насилие -получит по лбу от Державы,без политики pic.twitter.com/Q9INbxKzdJ — Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 27, 2020

Нагадаємо, 27 серпня на Харківщині розстріляли автобус організації Іллі Ківи, є поранені, у нападі Ківа звинуватив націоналістів.

Згодом в МВС розповіли подробиці стрілянини, поліція також відкрила кримінальне провадження.

Пізніше "Нацкорпус” заперечив причетність до нападу на автобус членів організації Ківи. Згодом нападників на автобус під Харковом затримали.