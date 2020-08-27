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27 серпня 2020, 21:59 8

"З м'язами і без мізків": Аваков про напад на автобус в Харківській області

27 серпня 2020, 21:59 8
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Він пообіцяв жорстке покарання для нападників
Фото: Facebook
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Міністр внутрішні справ Арсен Аваков прокоментував затримання нападників на автобус організації нардепа Іллі Ківи в Харьківській області.

Про це він написав у Twitter, передає RegioNews.

"Зайчики" в ряд - затримані з м'язами і без мізків, що стріляли в таких же, що їхали з політичних гастролей", - написав міністр.

Він зазначив, що в результаті інциденту ніхто не загинув, постраждалі отримали легкі рани. Міністр запевнив, що "кожного, хто бере участь в цих провокаціях, чекає жорстка реакція".

Він також пригрозив "політиканам", що "ті, що сіють насильство - отримають по лобі від Держави, без політики".

Нагадаємо, 27 серпня на Харківщині розстріляли автобус організації Іллі Ківи, є поранені, у нападі Ківа звинуватив націоналістів.

Згодом в МВС розповіли подробиці стрілянини, поліція також відкрила кримінальне провадження.

Пізніше "Нацкорпус” заперечив причетність до нападу на автобус членів організації Ківи. Згодом нападників на автобус під Харковом затримали.

заява Арсен Аваков поліція МВС Харківська область
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