"Нацкорпус” заперечує причетність до нападу на автобус членів організації Ківи

Члени організації відкидають звинувачення

Члени організації відкидають звинувачення

Фото: nationalcorps.org

У партії "Національний Корпус" заявили, що не причетні до розстрілу автобусу на трасі Київ-Харків.

Про це йдеться в заяві партії на офіційному сайті, передає RegioNews.

Політична партія "Національний Корпус", так само як і полк "Азов", який зараз виконує бойові завдання на фронті, не причетні до побиття титушок Іллі Киви на трасі Київ-Харків”, - йдеться в повідомленні.

У "Нацкорпусі” закликала поліцію розслідувати причетність Киви до цих подій.

Ми закликаємо правоохоронні органи негайно затримати Іллю Киву та розслідувати його причетність до організації терористичного акту на трасі Київ-Харків", - йдеться в заяві.

Вони також звинуватили Ківу у використанні членів організації "Патріоти за життя" в особистих цілях.

Нагадаємо, 27 серпня на Харківщині розстріляли автобус організації Іллі Ківи, є поранені, у нападі Ківа звинуватив націоналістів.

Згодом в МВС розповіли подробиці стрілянини, поліція також відкрила кримінальне провадження.