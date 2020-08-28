САП закрила справу "Роттердам+", в НАБУ заявили, що будуть оскаржувати

В НАБУ категорично не згодні із закриттям справи

В НАБУ категорично не згодні із закриттям справи

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Про це в Telegram повідомив "Центр протидії корупції”, передає RegioNews.

Причиною є експертиза Служби безпеки України, яка встановила нібито відсутність збитків”, - йдеться в повідомленні ЦПК.

У свою чергу пресслужба Національного антикорупційного бюро заявила, що прокурор вирішив закрити справу "з незрозумілих причин". Також НАБУ планує оскаржувати це рішення.

Розслідування цієї справи перебувало на завершальній стадії, детективи зібрали всі необхідні і переконливі докази для направлення її до суду і доведення винуватості підозрюваних", - заявили в НАБУ.

Слідчі вважають, що споживачам було завдано 18,87 млрд грн збитків, і питання протиправності дій повинен вирішити суд.

Нагадаємо, Св НАБУ заявили, що справа "Роттердам+" вже на завершальній стадії і спростували інформацію, що справу закрито.