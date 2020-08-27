З’явилось відео нападу на автобус із активістами біля Харкова

На трасі зупинилася велика кількість автомобілів

На трасі зупинилася велика кількість автомобілів

Фото: Нацполіція

У соцмережах з’явилися відеозаписи нападу у Харківській області на автобус із членами організації народного депутата Іллі Киви.

Про це повідомляє передає RegioNews.

Зокрема, в харківському телеграм-каналі оприлюднили відеозапис події.

На відео видно, як молоді люди підбігають до автобуса, починається бійка, також чутно постріл. Невідомі в мікроавтобус закинули файєр. Людей, які вибігали з мікроавтобуса, били.

На іншому відеозаписі видно, як нападники тікають з місця події, сідають у легкові автомобілі.

Зазначається, що нападників було значно більше, ніж повідомили в поліції.

Нагадаємо, 27 серпня на Харківщині розстріляли автобус організації Іллі Ківи, є поранені, у нападі Ківа звинуватив націоналістів.

Згодом в МВС розповіли подробиці стрілянини, поліція також відкрила кримінальне провадження.

Пізніше "Нацкорпус” заперечив причетність до нападу на автобус членів організації Ківи. Згодом нападників на автобус під Харковом затримали.