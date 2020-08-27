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27 серпня 2020, 22:39 7

З’явилось відео нападу на автобус із активістами біля Харкова

27 серпня 2020, 22:39 7
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На трасі зупинилася велика кількість автомобілів
Фото: Нацполіція
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У соцмережах з’явилися відеозаписи нападу у Харківській області на автобус із членами організації народного депутата Іллі Киви.

Про це повідомляє передає RegioNews.

Зокрема, в харківському телеграм-каналі оприлюднили відеозапис події.

На відео видно, як молоді люди підбігають до автобуса, починається бійка, також чутно постріл. Невідомі в мікроавтобус закинули файєр. Людей, які вибігали з мікроавтобуса, били.

На іншому відеозаписі видно, як нападники тікають з місця події, сідають у легкові автомобілі.

Зазначається, що нападників було значно більше, ніж повідомили в поліції.

Нагадаємо, 27 серпня на Харківщині розстріляли автобус організації Іллі Ківи, є поранені, у нападі Ківа звинуватив націоналістів.

Згодом в МВС розповіли подробиці стрілянини, поліція також відкрила кримінальне провадження.

Пізніше "Нацкорпус” заперечив причетність до нападу на автобус членів організації Ківи. Згодом нападників на автобус під Харковом затримали.

ОПЗЖ напад відео Ілля Ківа Харківська область
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