З’явилось відео нападу на автобус із активістами біля Харкова
У соцмережах з’явилися відеозаписи нападу у Харківській області на автобус із членами організації народного депутата Іллі Киви.
Про це повідомляє передає RegioNews.
Зокрема, в харківському телеграм-каналі оприлюднили відеозапис події.
На відео видно, як молоді люди підбігають до автобуса, починається бійка, також чутно постріл. Невідомі в мікроавтобус закинули файєр. Людей, які вибігали з мікроавтобуса, били.
На іншому відеозаписі видно, як нападники тікають з місця події, сідають у легкові автомобілі.
Зазначається, що нападників було значно більше, ніж повідомили в поліції.
Нагадаємо, 27 серпня на Харківщині розстріляли автобус організації Іллі Ківи, є поранені, у нападі Ківа звинуватив націоналістів.
Згодом в МВС розповіли подробиці стрілянини, поліція також відкрила кримінальне провадження.
Пізніше "Нацкорпус” заперечив причетність до нападу на автобус членів організації Ківи. Згодом нападників на автобус під Харковом затримали.