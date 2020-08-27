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27 серпня 2020, 20:26 11

На Харківщині розстріляли автобус організації Іллі Ківи, є поранені

27 серпня 2020, 20:26 11
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У нападі Ківа звинуватив націоналістів
У нападі Ківа звинуватив націоналістів
Фото: Telegram
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Під Харковом члени націоналістичних організацій розстріляли автобус із членами організації “Патріоти за життя” нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи.

Про це Ківа повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Відомо, що інцидент стався в районі Люботина Харківської області.

Тільки що під Харковом на трасі Київ-Харків був заблокований автобус, який перевозив членів організації "Патріоти - За Життя", людьми з Азова і "Нацкорпусу”. Члени цих бандформувань обстріляли автобус з автоматичної зброї, завдавши важкі кульові поранення цивільним особам. Вони також застосували травматичну зброю, завдавши важкі травми, несумісні з життям", - повідомив Ківа.

За словами Іллі Киви, одна людина загинула, ще один члено організації поранений, також двох активістів нібито викрали невідомі і повезли у невідомому напрямку.

У нападі він звинуватив членів національних організацій "Азов” та Нацкорпус. Він також закликав владу і особисто президента Зеленського негайної реакції на інцидент.

В автобусі вибиті вікна і прострілені колеса, на місці працюють працівники поліції та медики. У пресслужбі Харківського обласного управління поліції інформацію про загиблих не підтвердили.

Як повідомляє Telegram-канал "Україна онлайн", у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф слова нардепа спростували.

Як повідомив директор КП Віктор Забашта, постраждалих - троє. У всіх - удари від травматичної зброї, у одного - підозра на черепно-мозкову травму від удару битою, всі пацієнти - в задовільному стані", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Полтаві в офіс партії ОПЗЖ кинули гранату, жертв та постраждалих внаслідок інциденту нема.

стрілянина ОПЗЖ Ілля Ківа Харківська область Нацкорпус
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