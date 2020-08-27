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27 серпня 2020, 21:31 13

Нападників на автобус під Харковом затримали — Геращенко

27 серпня 2020, 21:31 13
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На трасі Харків-Київ стався конфлікт між двома групами прихильників різних політичних сил
На трасі Харків-Київ стався конфлікт між двома групами прихильників різних політичних сил
Фото: Facebook
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Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція затримала нападників на автомобіль активістів організації Іллі Ківи.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

В результаті чітких та злагоджених дій співробітників поліції Харківської області, група нападвшіх тільки що затримана в Красноградському районі Харківської області”, - повідомив він.

Геращенко зазначив, що правоохоронці оперативно встановили машини, на яких були нападники.

Він зазначив, що політичним партіям Конституцією заборонено мати будь-які силові формування, а право на законне застосування сили є тільки у держави.

У результаті нападу на автобус однієї зі сторін були нанесені поранення з травматичної зброї двом громадянам. Ще один громадянин отримав черепно-мозкову травму. Інформація про загибель когось учасників протистояння не відповідає дійсності”, - додав Геращенко.

Заступник міністра підкреслив, що всі винні в застосуванні насильства будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, а Національна поліція буде жорстко і принципово реагувати на будь-які силові провокації.

Нагадаємо, 27 серпня на Харківщині розстріляли автобус організації Іллі Ківи, є поранені, у нападі Ківа звинуватив націоналістів.

Згодом в МВС розповіли подробиці стрілянини, поліція також відкрила кримінальне провадження.

Пізніше "Нацкорпус” заперечив причетність до нападу на автобус членів організації Ківи.

злочин затримання поліція Харківська область Антон Геращенко
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