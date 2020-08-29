Підпал авто Гео Лероса: поліція почала розслідування

Внаслідок підпалу ніхто не постраждав

Внаслідок підпалу ніхто не постраждав

Фото: Facebook

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці встановлюють причини загорання автівки народного депутата на столичному Печерську. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. На місці події проводяться першочергові слідчі дії”, - йдеться в повідомленні.

В поліції додали, що слідчі проводять огляд місця події, вивчають записи із камер відеонагляду та спілкуються зі свідками.

Також поліцейські обіцяють після проведення першочергових слідчих дій надати правову кваліфікацію події.

Сам Лерос стверджує, що це був підпал. У себе в Facebook він повідомив, що як виявилось, камери відеоспостереження, які встановлені на сусідньому будинку, два тижні тому перестали працювати в режимі запису відео.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

8 квітня фігуранти "плівок" розказали про себе, Єрмаків і заяви в НАБУ.

У ніч із 11 на 12 травня невідомі здійснили підпал мотоцикла Дмитра Штанька і кинули гранату в автівку Сергія Шумського. Пізніше СБУ затримала автора "плівок Єрмака" Дмитра Штанька.

Вночі 28 серпня народному депутату Гео Леросу, який активно критикує роботу Офісу президента та Андрія Єрмака, спалили автомобіль.