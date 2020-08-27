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27 серпня 2020, 20:52 11

Розстріл автобусу під Харковом: в МВС розповіли подробиці

27 серпня 2020, 20:52 11
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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом стрілянини
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом стрілянини
Фото: Нацполіція
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Внаслідок стрілянини на трасі під Харковом в районі Люботина постраждали двоє активістів, заручників немає.

Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції в Харківській області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, вони працюють над встановленням обставини стрілянини під Харковом.

Встановлено, що поблизу селища Люботин Харківського району Харківської області на автодорозі невідомі автомобілем "Міцубісі" заблокували рух мікроавтобуса "Мерседес", у якому перебували представники громадської організації "За життя", та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля "Міцубісі" вийшли декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі”, - йдеться в повідомленні.

В поліції розповіли, що внаслідок пострілів двоє активістів громадської організації отримали поранення, їм надається медична допомога. Інформація про заручників також не підтвердилася.

Розшук нападників здійснюється за спеціальною поліцейською операцією "Сирена".

Згодом Кива повідомив виданню "Страна.юа”, що поліція затримала дві автівки, які брали участь у розстрілі автобусу.

Нагадаємо, на Харківщині розстріляли автобус організації Іллі Ківи, є поранені, у нападі Ківа звинуватив націоналістів.

ОПЗЖ Ілля Ківа розстріл Харківська область Нацкорпус
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