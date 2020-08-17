Мер Умані вже чекає на Зеленського під ОП зі спальним мішком

Чиновник сидітиме під Офісом Зеленського до того часу, поки той до нього не вийде

Чиновник сидітиме під Офісом Зеленського до того часу, поки той до нього не вийде

Фото: Страна.ua

Мер Умані Олександр Цебрій, який запропонував заблокувати в'їзди в місто, щоб не пустити хасидів, приїхав у Київ під Офіс президента України, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським для запобігання масового приїзду хасидів в Умань.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Страна.uа". Цебрій приїхав з карематом, спальним мішком, розкладним стільцем і з довідкою, що у нього немає коронавірусу. Однак його поки що не пускають під ОП. Він був у бюро перепусток у ОП, де сьогодні кинув своє звернення і прохання зустрітися з президентом в ящик кореспонденції. Тепер мер сидить під Офісом і чекає на Зеленського. "Мене не почули. Що залишається робити, буду чекати", - заявив він. Зараз мер Умані перебуває під Офісом президента і чекає на Зеленського. Поліція діалогу поговорила з мером і пояснила правила перебування. "Спальний мішок можна принести під ОП з 22:00 до 6:00. І прохання не смітити", - сказали вони. Своєю чергою, мер сказав, що він не влаштовує флешмобів, акцій, він чекає на одну людину - Зеленського. "Буду чекати до упору", - заявив Цебрий. "Я хочу донести до нього (президента Зеленського, - ред.) інформацію, він, можливо, не все знає про візит паломників, який має відбутися 19 числа на території нашого міста для святкування Рош-ха-Шана. Тому я хочу пояснити йому ситуацію в Умані, розповісти про настрої уманчан, хочу застерегти від непередбачених наслідків, що можуть бути заподіяні паломниками, які приїжджають в місто, ймовірно, з червоної зони, оскільки держава Ізраїль на сьогодні у червоній зоні", - розповів Цебрій. За його словами, в його діях немає політики та антисемітизму, а лише турбота про здоров'я жителів Умані. "Я категорично проти, щоб Рош-ха-Шана в цьому році проходив у традиційний спосіб. Я виступаю за обмеження кількості паломників або взагалі за онлайн проведення", - повідомив свої вимоги мер Умані. Нагадаємо, раніше мер Умані Олександр Цебрій запевняв, що в разі масового паломництва хасидів для святкування іудейського свята Рош ха-Шана готовий перекрити місто і заблокувати в'їзди.

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