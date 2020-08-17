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17 серпня 2020, 18:02 1

Мер Умані вже чекає на Зеленського під ОП зі спальним мішком

17 серпня 2020, 18:02 1
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Чиновник сидітиме під Офісом Зеленського до того часу, поки той до нього не вийде
Чиновник сидітиме під Офісом Зеленського до того часу, поки той до нього не вийде
Фото: Страна.ua
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Мер Умані Олександр Цебрій, який запропонував заблокувати в'їзди в місто, щоб не пустити хасидів, приїхав у Київ під Офіс президента України, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським для запобігання масового приїзду хасидів в Умань.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Страна.uа".

Цебрій приїхав з карематом, спальним мішком, розкладним стільцем і з довідкою, що у нього немає коронавірусу. Однак його поки що не пускають під ОП. Він був у бюро перепусток у ОП, де сьогодні кинув своє звернення і прохання зустрітися з президентом в ящик кореспонденції. Тепер мер сидить під Офісом і чекає на Зеленського.

"Мене не почули. Що залишається робити, буду чекати", - заявив він.

Зараз мер Умані перебуває під Офісом президента і чекає на Зеленського. Поліція діалогу поговорила з мером і пояснила правила перебування.

"Спальний мішок можна принести під ОП з 22:00 до 6:00. І прохання не смітити", - сказали вони.

Своєю чергою, мер сказав, що він не влаштовує флешмобів, акцій, він чекає на одну людину - Зеленського.

"Буду чекати до упору", - заявив Цебрий.

"Я хочу донести до нього (президента Зеленського, - ред.) інформацію, він, можливо, не все знає про візит паломників, який має відбутися 19 числа на території нашого міста для святкування Рош-ха-Шана. Тому я хочу пояснити йому ситуацію в Умані, розповісти про настрої уманчан, хочу застерегти від непередбачених наслідків, що можуть бути заподіяні паломниками, які приїжджають в місто, ймовірно, з червоної зони, оскільки держава Ізраїль на сьогодні у червоній зоні", - розповів Цебрій.

За його словами, в його діях немає політики та антисемітизму, а лише турбота про здоров'я жителів Умані.

"Я категорично проти, щоб Рош-ха-Шана в цьому році проходив у традиційний спосіб. Я виступаю за обмеження кількості паломників або взагалі за онлайн проведення", - повідомив свої вимоги мер Умані.

Нагадаємо, раніше мер Умані Олександр Цебрій запевняв, що в разі масового паломництва хасидів для святкування іудейського свята Рош ха-Шана готовий перекрити місто і заблокувати в'їзди.

мер Умань президент Офіс президента карантин
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