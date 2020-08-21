"Не можемо дозволити такі ризики": Аваков готовий ввести технічні обмеження на паломництво хасидів до Умані

Щороку на святкування іудейського Нового року до міста їхало до 50 тисяч паломників

Щороку на святкування іудейського Нового року до міста їхало до 50 тисяч паломників

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на брифінгу у Вишгороді Київської області.

"З огляду на коронавірус, щоб припинити будь-які спекуляції на тему щодо ситуації зі святкуванням єврейського Нового року в Умані: ми розуміємо всі ризики, які пов'язані з таким масовим святкуванням. Стандартно до нас приїжджали майже 20-50 тис. осіб у останні роки на паломництво. На жаль, ми наразі не можемо собі дозволити такі ризики, тому буде введено технічні обмеження і, по суті, святкування, яким воно було у формі останніх років, не буде", - заявив він.

Аваков зазначив, що українські дипломати вже провели відповідні консультації з відповідними урядами країн, звідки їде найбільше паломників.

Я думаю, що кожен із вірян прийме і зрозуміє наші обмеження. Цього року хресну ходу православних церков також було скасовано, і тому, я думаю, що цей баланс в ім'я здоров'я людей має бути відновлено", - сказав міністр.

У цьому контексті міністр внутрішніх справ наголосив, що "ми знайдемо механізми регулювання цього процесу для тих, хто не зважає на суспільні інтереси, у нас достатньо сил і можливостей".

Нагадаємо, раніше учасники міжвідомчої наради в Міністерстві закордонних справ України дійшли спільної думки, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані для святкування іудейського свята Рош ха-Шана у традиційному форматі цього року є неможливим. Це пов’язано зі складною епідемічною ситуацією в Ізраїлі, забороною проведення масових заходів в Україні, необхідністю створення великої кількості місць для обсервації, складністю контролю правоохоронцями дотримання паломниками режиму самоізоляції.

Пізніше Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало Україну не дозволяти цього року паломництва хасидів в Умані.

Раніше повідомлялось, що мер Умані Олександр Цебрій, який запропонував заблокувати в'їзди в місто, щоб не пустити хасидів, приїхав у Київ під Офіс президента України, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським для запобігання масового приїзду хасидів в Умань.

Також мер Умані розповів, як провів ніч під ОП в очікуванні на Зеленського.