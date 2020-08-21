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21 серпня 2020, 13:19 9

"Не можемо дозволити такі ризики": Аваков готовий ввести технічні обмеження на паломництво хасидів до Умані

21 серпня 2020, 13:19 9
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Щороку на святкування іудейського Нового року до міста їхало до 50 тисяч паломників
Щороку на святкування іудейського Нового року до міста їхало до 50 тисяч паломників
Фото: з відкритих джерел
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Щоб унеможливити прибуття великої кількості паломників на святкування іудейського свята Рош ха-Шана, Україною будуть введені певні технічні обмеження.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на брифінгу у Вишгороді Київської області.

"З огляду на коронавірус, щоб припинити будь-які спекуляції на тему щодо ситуації зі святкуванням єврейського Нового року в Умані: ми розуміємо всі ризики, які пов'язані з таким масовим святкуванням. Стандартно до нас приїжджали майже 20-50 тис. осіб у останні роки на паломництво. На жаль, ми наразі не можемо собі дозволити такі ризики, тому буде введено технічні обмеження і, по суті, святкування, яким воно було у формі останніх років, не буде", - заявив він.

Аваков зазначив, що українські дипломати вже провели відповідні консультації з відповідними урядами країн, звідки їде найбільше паломників.

Я думаю, що кожен із вірян прийме і зрозуміє наші обмеження. Цього року хресну ходу православних церков також було скасовано, і тому, я думаю, що цей баланс в ім'я здоров'я людей має бути відновлено", - сказав міністр.

У цьому контексті міністр внутрішніх справ наголосив, що "ми знайдемо механізми регулювання цього процесу для тих, хто не зважає на суспільні інтереси, у нас достатньо сил і можливостей".

Нагадаємо, раніше учасники міжвідомчої наради в Міністерстві закордонних справ України дійшли спільної думки, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані для святкування іудейського свята Рош ха-Шана у традиційному форматі цього року є неможливим. Це пов’язано зі складною епідемічною ситуацією в Ізраїлі, забороною проведення масових заходів в Україні, необхідністю створення великої кількості місць для обсервації, складністю контролю правоохоронцями дотримання паломниками режиму самоізоляції.

Пізніше Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало Україну не дозволяти цього року паломництва хасидів в Умані.

Раніше повідомлялось, що мер Умані Олександр Цебрій, який запропонував заблокувати в'їзди в місто, щоб не пустити хасидів, приїхав у Київ під Офіс президента України, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським для запобігання масового приїзду хасидів в Умань.

Також мер Умані розповів, як провів ніч під ОП в очікуванні на Зеленського.

карантин Арсен Аваков МВС Умань
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