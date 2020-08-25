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25 серпня 2020, 18:17 17

Прапор під ногами Зеленського: нардеп Федина звернулась в прокуратуру

25 серпня 2020, 18:17 17
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Вона вважає це проявом зневаги до символу державності
Вона вважає це проявом зневаги до символу державності
Фото: Facebook
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Народний депутат від "Європейської Солідарності" Софія Федина звернулася до Офісу генпрокурора через прапор України під ногами президента Зеленського на святкуванні Дня Незалежності.

Про це вона повідомила у Facebook, передає RegioNews.

За її словами, це прояв зневаги до символів української державності.

Але якщо ми мовчатимемо- то ця зневага наростатиме, поки не знищить Україну. За кожний таких випад має бути відповідальність”, - вважає вона.

Федина повідомила, що вона подала звернення в прокуратуру з вимогою притягнути до відповідальності усіх причетних до цього інциденту, зокрема "тих, хто таке придумав”.

Вона також закликала громадян України подавати таке ж звернення до Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, у передвиборчому процесі буде задіяно пів мільйона членів комісій, держава має забезпечити їх захисними масками.

24 серпня на концерті Зеленського без дозволу використали пісні "Океану Ельзи”, "Бумбоксу” і "Тартака”.

Офіс генпрокурора Володимир Зеленський заява президент Софія Федина
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