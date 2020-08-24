На концерті Зеленського без дозволу використали пісні "Океану Ельзи”, "Бумбоксу” і "Тартака”

В Офісі президента поки на скандал ніяк не відреагували

В Офісі президента поки на скандал ніяк не відреагували

Фото: Офіс президента

Гурти “Океан Ельзи”, “Бумбокс” і “Тартак” заявили, що не давали дозволу на використання їхніх пісень на концерті під час офіційного святкування Дня Незалежності.

Про це представники музичних колективів повідомили у Facebook, передає RegioNews.

Зокрема, продюсер гурту "Бумбокс" Олексій Согомонов на питання, чи зверталися до гурту щодо виконання їхньої пісні на концерті, відповів: "Ні, звісно, ніхто не питав".

Представниця "Океану Ельзи" Вікторія Хоменко заявила, що дозволу на використання пісні вони не давали, і до них ніхто не звертався.

Олександр Положинський також повідомив, що пісню гурту "Тартак” на концерті використали без дозволу.

Концерт "Пісенна історія сучасної України" відбувся в межах заходів святкування Дня Незалежності. На ньому пісню "Вахтерам" гурту "Бумбокс" виконали "Время и Стекло", а "Там, де нас нема" "Океану Ельзи" — хор і Вєрка Сердючка.

Нагадаємо, Україна святкує День Незалежності, на Софійській площі пройшли урочистості, у столиці в посиленому режимі чергують правоохоронці.

Також ветерани, добровольці і волонтери організовують свою ходу Хрещатиком. Згодом стало выдомо, що частина учасників Маршу ветеранів прорвалася до Офісу президента.