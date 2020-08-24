На концерте Зеленского без разрешения использовали песни "Океана Эльзы", "Бумбокса" и "Тартака"
Группы "Океан Эльзы", "Бумбокс" и "Тартак" заявили, что не давали разрешения на использование их песен на концерте во время официального празднования Дня Независимости.
Об этом представители музыкальных коллективов сообщили в Facebook, передает RegioNews.
В частности, продюсер группы "Бумбокс" Алексей Согомонов на вопрос, обращались ли к группе по поводу исполнения их песни на концерте, ответил: "Нет, конечно, никто не спрашивал".
Представительница "Океана Эльзы" Виктория Хоменко заявила, что разрешения на использование песни они не давали, и к ним никто не обращался.
Александр Положинский также сообщил, что песню группы "Тартак" на концерте использовали без разрешения.
Концерт "Песенная история современной Украины" состоялся в рамках мероприятий празднования Дня Независимости. На нем песню "Вахтерам" группы "Бумбокс" выполнили "Время и Стекло", а "Там, где нас нет" "Океана Эльзы" - хор и Верка Сердючка.
Напомним, Украина празднует День Независимости, на Софийской площади прошли торжества, в столице в усиленном режиме дежурят правоохранители.
Также ветераны, добровольцы и волонтеры организовывают свое шествие по Крещатику. Позже стало известно, что часть участников Марша ветеранов прорвалась под Офис президента.