На концерте Зеленского без разрешения использовали песни "Океана Эльзы", "Бумбокса" и "Тартака"

В Офисе президента пока на скандал никак не отреагировали

В Офисе президента пока на скандал никак не отреагировали

Фото: Офис президента

Группы "Океан Эльзы", "Бумбокс" и "Тартак" заявили, что не давали разрешения на использование их песен на концерте во время официального празднования Дня Независимости.

Об этом представители музыкальных коллективов сообщили в Facebook, передает RegioNews.

В частности, продюсер группы "Бумбокс" Алексей Согомонов на вопрос, обращались ли к группе по поводу исполнения их песни на концерте, ответил: "Нет, конечно, никто не спрашивал".

Представительница "Океана Эльзы" Виктория Хоменко заявила, что разрешения на использование песни они не давали, и к ним никто не обращался.

Александр Положинский также сообщил, что песню группы "Тартак" на концерте использовали без разрешения.

Концерт "Песенная история современной Украины" состоялся в рамках мероприятий празднования Дня Независимости. На нем песню "Вахтерам" группы "Бумбокс" выполнили "Время и Стекло", а "Там, где нас нет" "Океана Эльзы" - хор и Верка Сердючка.

Напомним, Украина празднует День Независимости, на Софийской площади прошли торжества, в столице в усиленном режиме дежурят правоохранители.

Также ветераны, добровольцы и волонтеры организовывают свое шествие по Крещатику. Позже стало известно, что часть участников Марша ветеранов прорвалась под Офис президента.