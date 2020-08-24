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У День Незалежності в зоні ООС обстрілів не було - штаб
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24 серпня 2020, 18:01 5

У День Незалежності в зоні ООС обстрілів не було - штаб

24 серпня 2020, 18:01 5
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Серед військових втрат немає
Серед військових втрат немає
Фото: flickr
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Від початку доби в зоні ООС порушень перемир’я з боку противника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Українські захисники дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю”, - йдеться в повідомленні.

Серед українських військових втрат та поранень немає.

Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки”, - додали в штабі.

Також повідомляється, що за дорученням президента Командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко на Авдіївській промзоні вручив орден "За мужність" 3-го ступеня старшому лейтенанту Олександру Рапуті.

Нагадаємо, напередодні Дня Незалежності бойовики тричі порушили режим тиші, українські підрозділи дотримуються режиму припинення вогню.

Донбас ООС війна обстріли АТО День незалежності
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