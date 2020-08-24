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24 серпня 2020, 10:41 3

Україна святкує День Незалежності, на Софійській площі пройшли урочистості

24 серпня 2020, 10:41 3
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У столиці в посиленому режимі чергують правоохоронці
У столиці в посиленому режимі чергують правоохоронці
Фото: Офіс президента
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У понеділок, 24 серпня на Софійській площі у Києві відбулися офіційні урочистості до Дня Незалежності України.

Про це повідомляє RegioNews.

Центр Києва посилено охороняють правоохоронці, вулиці перекрито для автотранспорту та пішоходів.

Відомо, що президент Володимир Зеленський разом із дружиною поклали квіти до Стіни пам'яті загиблих захисників України, після чого вирушили на Софійську площу, де відбулася офіційна урочиста церемонія святкування Дня Незалежності.

На площі були присутні члени уряду, представники духовенства, очільники СБУ, НБУ, та інші посадовці, дипломати. На початку церемонії відбулося підняття Державного прапора.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців до єдності і згуртованості, "щоб ні сусіди, ні внутрішні чужинці не могли посіяти розбрат в державі”.

Для цього всім треба згадати, що незалежно від мови, релігії та національності – всі українці брати і сестри, діти України, і нікому не треба давати шансу посіяти між нами розбрат. Ні сусідам, ні внутрішнім чужинцям", - сказав Зеленський.

День Незалежності України відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР у 1991 році Акта проголошення незалежності України – політико-правового документа, який засвідчував новий статус Української держави.

Нагадаємо, напередодні Дня Незалежності бойовики тричі порушили режим тиші. українські підрозділи дотримуються режиму припинення вогню.

Україна Володимир Зеленський Київ свято День незалежності
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