Частина учасників Маршу ветеранів прорвалася до Офісу президента
Представники партії “Національний корпус” та полку “Азов” силою прорвалися через поліцейський кордон до Офісу президента.
Про це повідомляє "Klymenko Time”, передає RegioNews.
Частина колони з "Маршу захисників України" прийшла під Офіс президента Зеленського і прорвалася через кордон правоохоронців. Перш за все це представники "Азова", разом з, власне, Білецьким”, - пише видання.
Також відомо, що під Офіс президента прийшли активісти з вимогою звільнити з-під варти підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета Андрія Антоненка, а з-під домашнього арешту - Яну Дугарь та Юлію Кузьменко.
Вони піднялися від Майдану Незалежності вулицею Інститутською, на вході у двір ОП їх перевіряли правоохоронці. У руках учасники акції тримають національну символіку, банери з гаслами "Free Riff", "Free Kuzmenko" и "Free Dugar".
Вони заявили, що о 17:00 попрямують до Офісу Генерального прокурора і проведуть там ніч напередодні суду щодо зміни запобіжного заходу Антоненку.
Нагадаємо, Україна святкує День Незалежності, на Софійській площі пройшли урочистості, у столиці в посиленому режимі чергують правоохоронці.
Також ветерани, добровольці і волонтери організовують свою ходу Хрещатиком.