Частина учасників Маршу ветеранів прорвалася до Офісу президента

На Майдані Незалежності проходить віче решти учасників акції

На Майдані Незалежності проходить віче решти учасників акції

Фото: Klymenko Time

Представники партії “Національний корпус” та полку “Азов” силою прорвалися через поліцейський кордон до Офісу президента.

Про це повідомляє "Klymenko Time”, передає RegioNews.

Частина колони з "Маршу захисників України" прийшла під Офіс президента Зеленського і прорвалася через кордон правоохоронців. Перш за все це представники "Азова", разом з, власне, Білецьким”, - пише видання.

Також відомо, що під Офіс президента прийшли активісти з вимогою звільнити з-під варти підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета Андрія Антоненка, а з-під домашнього арешту - Яну Дугарь та Юлію Кузьменко.

Вони піднялися від Майдану Незалежності вулицею Інститутською, на вході у двір ОП їх перевіряли правоохоронці. У руках учасники акції тримають національну символіку, банери з гаслами "Free Riff", "Free Kuzmenko" и "Free Dugar".

Вони заявили, що о 17:00 попрямують до Офісу Генерального прокурора і проведуть там ніч напередодні суду щодо зміни запобіжного заходу Антоненку.

Нагадаємо, Україна святкує День Незалежності, на Софійській площі пройшли урочистості, у столиці в посиленому режимі чергують правоохоронці.

Також ветерани, добровольці і волонтери організовують свою ходу Хрещатиком.