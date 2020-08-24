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24 серпня 2020, 15:10 18

Частина учасників Маршу ветеранів прорвалася до Офісу президента

24 серпня 2020, 15:10 18
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На Майдані Незалежності проходить віче решти учасників акції
На Майдані Незалежності проходить віче решти учасників акції
Фото: Klymenko Time
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Представники партії “Національний корпус” та полку “Азов” силою прорвалися через поліцейський кордон до Офісу президента.

Про це повідомляє "Klymenko Time”, передає RegioNews.

Частина колони з "Маршу захисників України" прийшла під Офіс президента Зеленського і прорвалася через кордон правоохоронців. Перш за все це представники "Азова", разом з, власне, Білецьким”, - пише видання.

Також відомо, що під Офіс президента прийшли активісти з вимогою звільнити з-під варти підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета Андрія Антоненка, а з-під домашнього арешту - Яну Дугарь та Юлію Кузьменко.

Вони піднялися від Майдану Незалежності вулицею Інститутською, на вході у двір ОП їх перевіряли правоохоронці. У руках учасники акції тримають національну символіку, банери з гаслами "Free Riff", "Free Kuzmenko" и "Free Dugar".

Вони заявили, що о 17:00 попрямують до Офісу Генерального прокурора і проведуть там ніч напередодні суду щодо зміни запобіжного заходу Антоненку.

Нагадаємо, Україна святкує День Незалежності, на Софійській площі пройшли урочистості, у столиці в посиленому режимі чергують правоохоронці.

Також ветерани, добровольці і волонтери організовують свою ходу Хрещатиком.

Київ Офіс президента митинг ветерани Петро Порошенко Нацкорпус
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