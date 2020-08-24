У поліції назвали кількість учасників заходів у центрі Києва

Масові заходи у столиці пройшли спокійно

Масові заходи у столиці пройшли спокійно

Фото: Нацполіція

У масових та святкових заходах до Дня Незалежності в центрі Києва взяли участь близько 20 тисяч людей.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Facebook, передає RegioNews.

У Києві участь у масових заходах узяли близько 20 тисяч осіб. Їхню безпеку забезпечували 4,5 тисячі правоохоронців – працівники Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що сновним завданням правоохоронців було запобігання правопорушенням та забезпечення безпеки учасників заходів

Масові заходи у столиці пройшли спокійно, правопорушень допущено не було”, - зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, Україна святкує День Незалежності, на Софійській площі пройшли урочистості, у столиці в посиленому режимі чергують правоохоронці.

Також ветерани, добровольці і волонтери організовують свою ходу Хрещатиком. Згодом стало выдомо, що частина учасників Маршу ветеранів прорвалася до Офісу президента.