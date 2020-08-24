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24 серпня 2020, 16:18 4

Україна не зможе провести вибори в ОРДЛО в жовтні - Кравчук

24 серпня 2020, 16:18 4
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Він назвав компроміси, на які готова піти Україна
Він назвав компроміси, на які готова піти Україна
Фото: Facebook
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Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що місцеві вибори в Україні і на території ОРДЛО не зможуть пройти одночасно, однак мова про перенесення голосування не йде.

Про це він заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону, передає RegioNews.

Враховуючи особливості, ми вже не зможемо до 25 жовтня підготувати там вибори", - сказав Кравчук.

Він зазначив, що більшість жителів окупованих територій не хочуть повернутися до складу України на колишніх правах.

Але вони хотіли б бути в складі України в автономному режимі. Вони хочуть жити на цій землі, користуватися законами України, але мати можливість спілкуватися з Росією", - додав Кравчук.

Він також назвав компроміси, на які готова піти Україна для деокупації територій ОРДЛО.

Це особлива система місцевого самоврядування на Донбасі. Ми даємо особливі права, свободи і так далі. І друге: ми пропонуємо вільну економічну зону всій Донецькій області та Луганській області", - повідомив Кравчук.

Нагадаємо, глава української делегації в ТКГ по Донбасу Леонід Кравчук заявив, що перше засідання відбудеться 18 серпня в форматі відеоконференції. Він також допустив можливість пошуку нового місця для переговорів.

Пізніше він заявив, що переносити переговорний майданчик ТКГ з Мінська немає необхідності.

ОРДЛО заява Місцеві вибори Інтерв'ю Леонід Кравчук
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