У центрі Києва проходить Марш захисників України

Альтернативна хода ветеранів проходить вже другий рік поспіль

Альтернативна хода ветеранів проходить вже другий рік поспіль

Фото: Еспресо

До дня Незалежності в Києві ветеранські та патріотичні організації проводять Марш захисників України, який є альтернативою офіційній програмі святкувань.

Про це повідомляє RegioNews.

Серед організаторів маршу понад 10 ветеранських об'єднань з усієї України. У ньому беруть участь також сім'ї загиблих українських військових та героїв Небесної Сотні, а також поранені воїни та учасники Революції Гідності.

Як і минулого року, учасники акції пройдуть маршем від парку Шевченка до Майдану Незалежності та Європейської площі.

Наразі зібралося вже декілька тисяч людей, поруч чергують поліція, поліція діалогу та медичні бригади.

Згідно із планом заходу, о 14 годині дня учасники ходи покладуть квіти біля Стіни Пам’яті на Михайлівській площі та вшанують загиблих героїв. Увечері відбудеться віче на Майдані Незалежності.

Організатори ходи анонсували, що усі учасники йтимуть у медичних масках через карантинні заходи. Волонтери перед початком роздавали маски та просили їх надягати.

Раніше організатори маршу заявили, що цього року учасники ходи вимагатимуть від президента подати у парламент проект закону "Про захист державності від колабораціонізму та агентів ворожого впливу", визначивши його як невідкладний.

У 2019 році в Марші захисників України взяли участь понад 20 тисяч осіб.

Нагадаємо, Україна святкує День Незалежності, на Софійській площі пройшли урочистості, у столиці в посиленому режимі чергують правоохоронці.