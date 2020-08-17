Хабар $6 мільйонів: суд заочно заарештував ексміністра екології Злочевського

У НАБУ кажуть, що розслідування вже майже завершили

У НАБУ кажуть, що розслідування вже майже завершили

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Про це під час брифінгу повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає RegioNews.

Буквально перед пресконференцією мені прокурор доповів, що суд обрав заочно запобіжний захід - тримання під вартою - нашому фігуранту. Це додаткова інформація до оголошення у розшук. Тому там слідство триває і я впевнений, що ми цю справу закінчимо в рамках строків досудового розслідування, оскільки докази зібрані належним чином", - повідомив Холодницький.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник розповів, що розслідування справи щодо надання хабара керівництву САП та НАБУ у розмірі 6 мільйонів доларів найближчим часом буде завершено.

Наразі в рамках цього кримінального провадження проводиться фоноскопічна експертиза.

Нам вдалося задокументувати дуже велику суму хабаря, яка пропонувалася працівникам НАБУ і САП. Всього було вилучено 6 мільйонів доларів. Розслідування зараз закінчується, там триває ще фоноскопічна експертиза, і ми будемо намагатися найближчим часом передати цю справу до суду, щоб ці гроші не перебували на депозиті, а були зараховані до державного бюджету”, - повідомив Ситник.

Нагадаємо, 12 червня перший заступник начальника головного управління ДПС у Києві, один з керівників групи компаній, афілійованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича Миколи Злочевського та ексспівробітник ДФС намагалися передати $6 млн неправомірної вигоди керівнику САП Назару Холодницькому та керівництву Національного антикорупційного бюро.

15 червня всі троє підозрюваних були взяті під варту з альтернативою застав в 40, 84 і 120 млн грн. Як стало відомо, мова йде про Миколу Ільяшенка, Андрія Кічу і Олену Мазурову відповідно.

Також НАБУ і САП повідомили про підозру ексміністру Миколі Злочевському, якого слідство вважає організатором злочину. 17 серпня розслідування справи про $6 млн хабара Холодницькому продовжили до листопада.