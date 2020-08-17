Хабар $6 мільйонів: суд заочно заарештував ексміністра екології Злочевського
Суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому міністру екології та природних ресурсів Миколі Злочевському.
Про це під час брифінгу повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає RegioNews.
Буквально перед пресконференцією мені прокурор доповів, що суд обрав заочно запобіжний захід - тримання під вартою - нашому фігуранту. Це додаткова інформація до оголошення у розшук. Тому там слідство триває і я впевнений, що ми цю справу закінчимо в рамках строків досудового розслідування, оскільки докази зібрані належним чином", - повідомив Холодницький.
У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник розповів, що розслідування справи щодо надання хабара керівництву САП та НАБУ у розмірі 6 мільйонів доларів найближчим часом буде завершено.
Наразі в рамках цього кримінального провадження проводиться фоноскопічна експертиза.
Нам вдалося задокументувати дуже велику суму хабаря, яка пропонувалася працівникам НАБУ і САП. Всього було вилучено 6 мільйонів доларів. Розслідування зараз закінчується, там триває ще фоноскопічна експертиза, і ми будемо намагатися найближчим часом передати цю справу до суду, щоб ці гроші не перебували на депозиті, а були зараховані до державного бюджету”, - повідомив Ситник.
Нагадаємо, 12 червня перший заступник начальника головного управління ДПС у Києві, один з керівників групи компаній, афілійованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича Миколи Злочевського та ексспівробітник ДФС намагалися передати $6 млн неправомірної вигоди керівнику САП Назару Холодницькому та керівництву Національного антикорупційного бюро.
15 червня всі троє підозрюваних були взяті під варту з альтернативою застав в 40, 84 і 120 млн грн. Як стало відомо, мова йде про Миколу Ільяшенка, Андрія Кічу і Олену Мазурову відповідно.
Також НАБУ і САП повідомили про підозру ексміністру Миколі Злочевському, якого слідство вважає організатором злочину. 17 серпня розслідування справи про $6 млн хабара Холодницькому продовжили до листопада.