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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
15 червня 2020, 17:37 5

Хабар у $6 млн: суд арештував всіх трьох фігурантів справи

15 червня 2020, 17:37 5
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Загальна сума застави для всіх підозрюваних склала понад 244 млн гривень
Загальна сума застави для всіх підозрюваних склала понад 244 млн гривень
Фото: скріншот відео
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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для ще однієї підозрюваної у справі про хабар керівникам антикорупційних органів Олені Мазуровій.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook, передає RegioNews.

Колишній керівниці одного з департаментів ДФС України обрано тримання під вартою і заставу у розмірі 120,024 млн гривень", - повідомили у САП.

Таким чином, суд обрав запобіжні заходи усім трьом підозрюваним у підкупі керівництва НАБУ та САП.

15 червня першого заступника голови податкової Києва Миколу Ільяшенка заарештували на два місяці із правом внесення застави у 84 млн 80 тисяч гривень.

Також на два місяці, але із можливістю внесення застави у розмірі 40,4 млн гривень було заарештовано юриста компанії Burisma Андрія Кіча.

Посадовцю ДПС та керівнику групи компаній інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 369 КК України (пособництво у наданні службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення нею в інтересах третьої особи дії з використанням наданої їй влади, за попередньою змовою групою осіб). Колишній керівниці департаменту - ч. 4 ст. 369 КК України", - повідомляють в САП.

Нагадаємо, голова ДПС України Олексій Любченко відсторонив від виконання обов’язків першого заступника начальника ГУ ДПС у місті Києві Миколу Ільяшенка на час проведення дисциплінарного провадження як одного з фігурантів у справі про шестимільйонний хабар.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України 12 червня задокументували факт надання колишньою високопоставленою особою від попередньої влади хабара у розмірі 6 млн доларів керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницкому і керівництву НАБУ за закриття справи проти нього.

У суботу, 13 червня, керівники НАБУ і САП повідомили, що пропонували хабар за закриття справи, пов'язаної з колишнім міністром Миколою Злочевським, щодо причетності до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку, виданого на підконтрольний олігарху-втікачу Курченко "Реал-Банк".

15 червня першого заступника голови податкової Києва Ільяшенка заарештували із заставою у 84 млн 80 тисяч гривень.

суд хабар НАБУ арешт САП
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