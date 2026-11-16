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Кількість загиблих унаслідок російського удару по селищу Комишуваха Запорізької області 2 листопада зросла до 72 людей. Пошуково-рятувальні роботи на місці атаки завершили. Ще четверо людей залишаються зниклими безвісти

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, серед загиблих — рятувальники, поліцейські, працівники гімназії та ЦНАПу, комунальники й медики. Також загинула вчителька, яка щодня приходила до укриття, щоб проводити онлайн-уроки для дітей, які виїхали з громади.

"На жаль, обстріл Комишувахи 2 листопада 2026 року став одним із найтрагічніших за час повномасштабної війни. Загинули 72 людини, зокрема рятувальники, поліцейські, працівники гімназії та ЦНАПу, комунальники та медпрацівники. Серед загиблих – вчителька, яка щодня приходила до укриття, аби провести онлайн-уроки для дітей, які виїхали з громади", — зазначив Іван Вигівський.

Пошуково-рятувальні роботи тривали два тижні. Увесь цей час рятувальники та поліцейські працювали під загрозою повторних російських атак. За цей період окупанти завдали по селищу 11 ударів, дев'ять із них припали безпосередньо на місце проведення пошукових робіт.

Унаслідок повторних атак поранення отримали троє поліцейських та четверо рятувальників. Також було пошкоджено спеціальну техніку.

Для розбору завалів і пошуку тіл загиблих залучали інженерну техніку та кінологів. Експерти проводили ДНК-дослідження для ідентифікації загиблих.

"Щоб розібрати завали та відшукати тіла загиблих людей, ми залучили інженерну техніку та кінологів. Безперервно працювали експерти, які провели десятки ДНК-досліджень. Чотири людини залишаються зниклими безвісти", — повідомив міністр.

За його інформацією, ще четверо людей, яких вдалося врятувати в перші години після удару, залишаються в лікарні під наглядом медиків.

Водночас голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров уточнив, що 58 тіл загиблих деблокували з-під завалів, одна людина померла в лікарні. Загибель ще 13 людей встановили за результатами ДНК-експертиз.

Нагадаємо, 2 листопада російські війська скинули 9 авіабомб на підземну школу в Комишувасі, яка використовувалася як пункт незламності. Удар стався в момент, коли люди отримували гуманітарну допомогу. Відомо про 55 загиблих.