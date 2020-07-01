Хабар у $6 млн: НАБУ та САП повідомили про підозру ексміністру Злочевському

Його вважають організатором злочину

Його вважають організатором злочину

Фото: Facebook

1 липня слідчі НАБУ під керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру колишньому міністру екології часів президента Януковича Миколі Злочевському в організації надання хабаря керівництву антикорупційних органів.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook, передає RegioNews.

Злочевського згідно із ч. 3 ст. 27 Кримінального кодексу слідство вважає організатором злочину, а саме пропозиція або обіцянка хабаря службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

Оскільки місцезнаходження вказаної особи наразі не встановлено, повідомлення про підозру здійснено відповідно до ст. 135, ст. 278 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України 12 червня задокументували факт надання колишнім високопоставленим особою від попередньої влади хабара у розмірі 6 млн доларів керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницкому і керівництву НАБУ за закриття справи проти нього.

13 червня, керівники НАБУ і САП повідомили, що пропонували хабар за закриття справи, пов'язаної з колишнім міністром Миколою Злочевським.