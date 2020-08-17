НАЗК направило до суду протокол на заступника Венедіктової
Національне агентство з питань запобігання корупції упродовж минулого тижня склало та направило до суду 16 адміністративних протоколів, в тому числі щодо заступника генерального прокурора Ірини Венедіктової Олексія Симоненка.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК у Facebook, передає RegioNews.
Крім Симоненка, за фактом невчасного подання декларації без поважних причин складено протоколи щодо ексначальника відділу Міністерства екології Владислава Марушевського, ексзаступника голови АМКУ Ігора Лавренюка, а також щодо начальника відділу Рахункової палати Мирослава Рогачука.
За ознаками конфлікту інтересів НАЗК склало та направило до суду адмінпротоколи стосовно наступних чиновників:
- Іван Кузь, начальник Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області;
- Оксана Пульберг, начальник відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення Управління землеустрою та охорони земель Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області;
- Петро Філімонов, колишній виконуючий обов’язки начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області.
Стосовно керівників політичних партій було направлено до суду адміністративні протоколи за фактом порушення порядку подання фінансової звітності:
- Олег Гончарук ("Всеукраїнське об’єднання "Платформа громад”);
- Андрій Древицький ("Партія Народний порядок”);
- Артем Цівінський ("Ми-кияни”);
- Олександр Давиденко ("Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю”);
- Станіслав Ніколаєнко ("Справедливість”);
- Антон Земськов ("Воля”).
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції розкритикувало підписаний президентом Володимиром Зеленським закон про гральний бізнес, оскільки це створить корупційні ризики.
Також повідомлялося, що НАЗК перевірить мільйонні доходи заступника Малюськи. У своїй декларації він вказав кілька об'єктів нерухомості та люксові автомобілі.