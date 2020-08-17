НАЗК направило до суду протокол на заступника Венедіктової

Він несвоєчасно подав декларацію про доходи

Він несвоєчасно подав декларацію про доходи

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Національне агентство з питань запобігання корупції упродовж минулого тижня склало та направило до суду 16 адміністративних протоколів, в тому числі щодо заступника генерального прокурора Ірини Венедіктової Олексія Симоненка.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК у Facebook, передає RegioNews.

Крім Симоненка, за фактом невчасного подання декларації без поважних причин складено протоколи щодо ексначальника відділу Міністерства екології Владислава Марушевського, ексзаступника голови АМКУ Ігора Лавренюка, а також щодо начальника відділу Рахункової палати Мирослава Рогачука.

За ознаками конфлікту інтересів НАЗК склало та направило до суду адмінпротоколи стосовно наступних чиновників:

Іван Кузь, начальник Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області;

Оксана Пульберг, начальник відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення Управління землеустрою та охорони земель Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області;

Петро Філімонов, колишній виконуючий обов’язки начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області.

Стосовно керівників політичних партій було направлено до суду адміністративні протоколи за фактом порушення порядку подання фінансової звітності:

Олег Гончарук ("Всеукраїнське об’єднання "Платформа громад”);

Андрій Древицький ("Партія Народний порядок”);

Артем Цівінський ("Ми-кияни”);

Олександр Давиденко ("Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю”);

Станіслав Ніколаєнко ("Справедливість”);

Антон Земськов ("Воля”).

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції розкритикувало підписаний президентом Володимиром Зеленським закон про гральний бізнес, оскільки це створить корупційні ризики.

Також повідомлялося, що НАЗК перевірить мільйонні доходи заступника Малюськи. У своїй декларації він вказав кілька об'єктів нерухомості та люксові автомобілі.