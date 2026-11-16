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Трагедія сталась в селі Мала Березанка. Чоловік кинув вибуховий предмет на території приватного будинку

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, чоловік, який був військовим у статусі СЗЧ, ймовірно, підірвав гранату. Внаслідок вибуху загинули четверо людей: сам військовий, дві жінки та 17-річна дівчина.

"Проводиться огляд місця події, встановлюються тип вибухового предмета та всі обставини трагедії", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі чоловік підірвав гранату прямо в кафе. Він не вижив.